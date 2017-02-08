MHP'nin 'hayırcıları' şehirlerde heyet oluşturup kampanya yürütecek

MHP'li muhalifler şehirlerde kuracakları icra heyetleri ile kampanyayı yürütecek, broşürlerle de yapılmak istenen anayasa değişikliklerine neden hayır denilmesi gerektiğini anlatacak.

TBMM'deki görüşmelerde anayasa değişikliklerine hayır oyu veren muhaliflerden Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, izleyecekleri stratejiyi Sputnik'e anlatırken, değişikliklere 'Evet' diyen MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin son açıklamalarına da yanıt verdi.

MHP lideri Bahçeli, partisinin Salı günü gerçekleşen grup toplantısında, anayasa değişikliklerine referandumda da destek vereceklerini bir kez daha açıklarken, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'i de eleştirmişti. Bahçeli, "Eğer Doğu Perinçek ve 'Hayırcı' yoldaşlarıyla Recep Tayyip Erdoğan arasında bir tercih hakkımız olursa, kesinlikle ve istisnasız Sayın Erdoğan'ı tercih edeceğimizi herkes bilmeli ve kafasına sokmalıdır" dedi. Bahçeli'nin bu açıklamalarını eleştiren Halaçoğlu şunları söyledi:

'PERİNÇEK İLE ERDOĞAN'I ASLINDA EŞDEĞER TUTTU'

"Her şeyden evvel şunu söyleyeyim, ben genel başkanımızla iki kere görüşme de yaptım. Neden anayasaya evet dediği konusunda tatmin edici bir cevap vermedi bana. Sadece ülkenin içine düştüğü sıkıntılı durumdan kurtulması gerekiyor ve beka sorununu ortadan kaldırmamız gerekiyor diye böyle bir cevap verdi ama grup konuşması çok ilginçti aslında. Yani Doğu Perinçek ile Tayyip Erdoğan'ı eşdeğer tuttu.

TABAN BU AÇIKLAMAYA BÜYÜK ÇAPTA TEPKİ GÖSTERİYOR

Bu örneği neden verdiğini anlamakta zorluk çekiyorum. Neden Doğu Perinçek örnek de başka değil? Türk milliyetçisi olarak mecbur muyum ikisini tercih etmeye? Değilim. Ben mesela her ikisini de tercih etmiyorum, onun yerine tercih edeceğim başka bir milliyetçi olabilir; çünkü bizim MHP'nin temel ilkeleri içerisinde, Başbuğ'dan beri temel ilkeleri içerisinde zaten diğer siyasi partiler yoktur. Bu yüzden MHP kurulmuştur. Bu partinin kendine özgü fikirleri vardır, hedefleri vardır, devlet görüşü vardır, devlet adamlığı görüşü vardır. Bu açıdan baktığımızda, çok havada kalan bir örnekleme yaptı genel başkanımız. Dolayısıyla bunu kabul etmemiz mümkün değil. Zaten taban da büyük çapta bir tepki gösteriyor bu açıklamaya. Biz neden tercih edelim bunları. Çünkü ülkücü irade ve MHP'nin milliyetçi iradesi böyle bir şeyi kabul etmiyor."

'TÜRK MİLLİYETÇİLERİ ASLA BUNU TERCİH ETMEZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MHP Lideri Bahçeli'ye yönelik yaptığı bazı açıklamaları hatırlatan Halaçoğlu, "Erdoğan başbakan iken, cumhurbaşkanı iken genel başkanımıza 'ağzından salyalar akıyor' dedi. Yani her türlü hakarette bulundu ve ben de bunu tercih edeceğim? Bu mümkün değil, Türk milliyetçileri de hiçbir zaman bunu tercih etmez" dedi.

'HAYIR DİYENLER TERÖRİST İSE BU ÜLKENİN YARISI TERÖRİSTTİR'

Anayasa değişikliklerine karşı çıkanların teröre destek vermekle itham edildiğini ifade eden Halaçoğlu, "Hayır diyenleri bu kadar kötüleyeceklerse o zaman referanduma neden gidiyorlar" diye sordu. Referandumun bir konunun millet tarafından evet veya hayır oylarıyla kabul veya reddedilmesi anlamına geldiğini vurgulayan Halaçaoğlu, "Eğer demokrasinin onlar tarafından anlaşılır kısmı buysa, o zaman hiç referanduma sunmasınlar, 'Evet'i otomatik kabul etsinler gitsin. Ama bu milletin en az yarısı hayır diyor. Hayır diyenler terörist oluyorsa yandı Türkiye, yarısı terörist o zaman Türkiye'nin. Böyle saçma bir şey olabilir mi? Nasıl bir demokrasi anlayışı, nasıl 'millete gidelim de millet karar versin' diyebilir böyle düşünen insanlar" şeklinde konuştu.

'MHP'DE HAYIR DİYENLER KAMPANYAYA 18 ŞUBAT'TA BAŞLIYOR'

MHP'li Yusuf Halaçoğlu, referandum sürecinde de hayır kampanyası yürüteceklerini ifade ederek şunları söyledi:

"Hayır diyen milletvekilleri, eski milletvekilleri, ülkü ocaklarının eski genel başkanları, milliyetçi camianın önde gelen, duayeni dediğimiz aksakallılardan oluşan bir komite oluşturduk. Bu komite şehirlerde icra heyetleri kuracak. Türkiye genelinde hayır kampanyasını bu heyet yürütecek. Bu icra heyetinin 18 Şubat'ta Ankara'da basın açıklaması olacak. Basın açıklamasının temelinde şu yatıyor; hiçbir parti veya kişi hedefimizde yoktur. Bu Türkiye'nin geleceği açısından, Türk milliyetçilerinin Türkiye'nin bekası, Türk milletinin geleceği açısından, çocuklarımızın geleceği açısından nasıl bir karar verilmesi gerektiğiyle ilgilidir. Tabi ki hukukçularımız, arkadaşlarınız ve bizler anayasa değişikliğinin Türkiye'yi nerelere götüreceğini iyi hesapladık, değerlendirdik ve bunu halkımıza anlatacağız. Küçük broşürlerle halkımıza anlatacağız. Gidip bizzat birebir halkla temas kuracağız ve bunu anlatacağız. Halkımız da ona göre kararını verecek."

SPOR SALONUNDAKİ TOPLANTI İÇİN BAŞVURU YAPTILAR

18 Şubat'ta Ankara'da Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu'nda yapılacak toplantı için izin başvurularını yaptıklarını kaydeden MHP'li Halaçoğlu, toplantıya izin verilip verilmeyeceği konusunda da "Başvuruda bulunduk, spor salonlarında veya kapalı alanlarda yapılan toplantılarla ilgili herhangi bir yasaklama yok" dedi.

İHRACI GÜNDEME GELİRSE MAHKEMEYE BAŞVURMAYI DÜŞÜNMÜYOR

MHP'de anayasa değişikliklerine 'Hayır' diyen ve referandumda hayır kampanyası yürütecek olan milletvekilleri ve partililerle ilgili bir disiplin süreci başlatılabilir mi, bu yönde endişeleri var mı? Halaçoğlu, bu sorular üzerine "Başlatabilirler, başlatmayabilirler ona ben bir şey söyleyemiyorum. O, parti genel merkezinin bileceği bir iştir. Başlatırlarsa cevabını veririz" dedi.

Partiden ihracının gündeme gelmesi durumunda karşı dava açmayacağını da belirten Halaçoğlu, "İhraç edilirsek ben mahkemeye başvurarak MHP'ye geri dönmek gibi bir işin içerisinde şimdilik olmayacağımı düşünüyorum."

DP İLE GÖRÜŞECEKLER

Bu arada MHP'deki muhalifler, referandum sürecine ilişkin görüş alışverişinde bulunmak için bazı partileri de ziyaret edecek.

Bu çerçevede Bağımsız Gaziantep Milletvekili Prof. Dr. Ümit Özdağ, MHP Kayseri Milletvekili Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu, MHP Isparta Milletvekili Nuri Okutan, MHP Genel Başkan Adayı Sinan Oğan ve Nevzat Bor'dan oluşan heyet, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal ile görüşecek. Görüşme yarın (9 Şubat Perşembe) saat 16.00'da DP Genel Merkezi'nde gerçekleşecek.