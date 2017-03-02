MHP'nin 'evet' şarkıları hazır

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği halk oylaması kampanyasında kullanacağı şarkıları hazırladı.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği halk oylaması kampanyasında kullanacağı şarkıları hazırladı. MHP'nin halkoylaması kampanyası boyunca kullanacağı şarkılar hazırlandı. Hazırlanan kampanya şarkılarının birisinde Devlet Bahçeli'nin Özel Kalemi Murat Çeliker'in, diğerinde ise Bahçeli'nin fotoğrafçısı Ayhan Günaydın'ın imzası var. Kampanya boyunca "Türkiye İçin Evet", "Yeminimiz Var" ve "Şimdi Evet Haydi Türkiye" isimli şarkılar kullanılacak. "Yeminimiz Var" isimli şarkının sözlerini Bahçeli'nin Özel Kalemi Murat Çeliker'in hazırladığı öğrenilirken, "Türkiye İçin Evet" isimli kampanya şarkısının sözlerini ise Bahçeli'nin fotoğrafçısı Ayhan Günaydın yazdı. (Derya Yetim / İHA)
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