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MHP'nin Evet kitapçığındaki yoklar listesi
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MHP'nin Evet kitapçığındaki yoklar listesi

MHP'nin 'evet' kitapçığında hayırcıların 'sistem kabul edilirse bunlar olacak' diyerek yürüttüğü kampanya çürütüldü...

MHP'nin referandum kampanyası için hazırladığı kitapçıkça, anayasa değişikliğinin Türkiye'nin karşı karşıya kalabileceği tehlikeleri engellediği anlatılıyor.

MHP ERİMEYECEK, GÜÇLENECEK

Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre kitapçıkta, bu anayasa değişikliği ile MHP'nin Ak Parti içinde eriyeceği ve yok olacağı eleştirilerine de şöyle yanıt verildi:

“Yeni sistemde, parlamentoda iki siyasi partili bir yapı olacağı ve bu yapı içinde MHP'ye yer olmayacağı iddiaları tamamen dayanaksız ve asılsızdır. Aksine yeni sistemde MHP yürütme ve parlamentoda daha da güçlenecektir. Yeni sistem uzlaşmayı öne çıkarsa da her parti gibi MHP de kendi ilke ve değerleri doğrultusunda Türk milliyetçiliği hareketinin siyasette tek temsilcisi olarak ilelebet yoluna devam edecektir.”

YOKLAR LİSTESİ

MHP'nin istemediği ve 13 başlıkta özetlenen “yoklar” listesi şöyle:

Cumhuriyetimizin temel ilkeleriyle çatışma yoktur.

İlk dört maddeyi değiştirmeye yönelik girişimler yoktur.

Anayasaya uymayan yöneticilerin sorumsuz kalması yoktur.

Keyfi yönetime cevaz verecek bir düzensizlik yoktur.

Yönetenlerin işledikleri suçlardan cezasız kalması yoktur.

Milli devleti parçalayan özerklik/federasyon yoktur.

Türkçeden başka bir dile resmiyet kazandırılması yoktur.

Türkçeden başka bir dilde eğitim yoktur.

Türkün anayasasından, ‘Türk'ün adını çıkarma girişimi yoktur.

Türk milletinin içinden ayrı bir ‘millet' inşa etme girişimi yoktur.

Terör örgütleriyle pazarlık, teröriste af, teröre taviz yoktur.

Terörist başı bebek katiline özgürlük yoktur.

Paralel devlet yapılanmasına yer yoktur.

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