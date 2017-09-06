MHP Nazilli İlçe Teşkilatı kapatıldı

Aydın'ın Nazilli ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 95'inci yıldönümü etkinliklerinde, MHP Nazilli İlçe Başkanı Zafer Keskin'e yer ayrılmaması yüzünden olay çıkmıştı.
Zafer Keskin Nazilli Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Fatih Demir'e yumruk ve tekme atmıştı.
Keskin ayrıca olayı görüntüleyen muhabirleri de tehdit etmişti.
NAZİLLİ TEŞKİLATI KAPATILDI
MHP Genel Başkan Yardımcısı Şefkat Çetin, Aydın Nazilli İlçe Teşkilatı'nın MYK'nın verdiği yetkiye dayanarak yeni teşkilat kuruluncaya kadar kapatıldığını açıkladı.