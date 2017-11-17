MHP lideri Bahçeli: MHP seçimlerde kilit parti olacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Merkez Yönetim Kurulu'nu (MYK) topladı.

Toplantıda MHP'nin seçim barajına yönelik bakışı ve 2019'da başlayacak yeni siyasi sisteme entegre olmak için yapılan çalışmalar MYK üyelerine anlatıldı.

"KİLİT PARTİYİZ"

Yeni sistemde barajın yüzde 50+1 olduğunu hatırlayan Bahçeli, kurmaylarına "MHP seçimlerde kilit parti olacak." mesajı verdi.

BAHÇELİ SİYASETE YÖN VERMEK İSTİYOR

MHP Lideri ayrıca, partilerinin baraj korkusu olmadığını anlattı. Devlet Bahçeli, kurmaylarına gerek seçim barajı konusunda gerek 2019'a hazırlıkta rakiplerinden önce projelerini ortaya koymaları için talimat verdi.