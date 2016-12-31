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MHP Lideri Bahçeli'den 'Yeni Yıl' mesajı
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MHP Lideri Bahçeli'den 'Yeni Yıl' mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yeni yıl mesajında, 'Ahlaki çöküşün, asayişsizliğin, terörün, ekonomik yıkımın, toplumsal güvensizliğin ve kuşkunun egemen olduğu ülkemizin 2017'de düzlüğe çıkması, esenliğe ulaşması, denge ve düzene kavuşması en samimi dileğimdir' dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yeni yıl mesajında, "Ahlaki çöküşün, asayişsizliğin, terörün, ekonomik yıkımın, toplumsal güvensizliğin ve kuşkunun egemen olduğu ülkemizin 2017'de düzlüğe çıkması, esenliğe ulaşması, denge ve düzene kavuşması en samimi dileğimdir" dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajda, "2016 yılı geride kalırken milletçe yeni bir yıla giriyor, taze ve yepyeni umutlara kapı aralıyor, el uzatıyoruz. Kabul etmeliyiz ki, çok zorlu, felaket ve facialarla dolu bir yılın ardından ülkemizin huzur ve istikrar özlemleri ertelenemeyecek boyut ve seviyelere ulaşmıştır. Ne yazık ki 2016 yılı korkunç ve kahredici olaylara sahne olmuştur. Terörizmin kanlı ve hain emelleri 2016'ya damga vurmuş, Türkiye buhrandan buhrana sürüklenmiştir. Terör örgütleri ve destek verip kışkırtan karanlık mihraklar, vatan topraklarıyla birlikte komşu coğrafyalarda şiddet ve cinayetleri ileri düzeyde tırmandırmışlardır. 2016, risk ve tehditlerin gölgesinde kalan, belirsizlik ve tehlikelerin yörüngesine giren kayıp bir yıl olarak hafızalara kaydedilmiştir. Türkiye düşmanlarının her vasıtayı kullanarak hınçla, nefretle, öfkeyle saldırıya geçtiği 2016 yılı aynı zamanda milli birlik ve dayanışma ruhunun canlanmasına, darbecilerle, teröristlerle, kandan beslenen odaklarla dişe diş mücadeleye vesile olmuştur. Unutulmasın ki, büyük Türk milleti güçsüz ve çaresiz değildir. Aziz milletimiz geçmişin en umutsuz anlarında milli birlik ve beraberlik duygusuyla doğrulmuş, üzerinde oynanan oyunları yüksek irade ve azmiyle bozmasını bilmiştir. Ahlaki çöküşün, asayişsizliğin, terörün, ekonomik yıkımın, toplumsal güvensizliğin ve kuşkunun egemen olduğu ülkemizin 2017'de düzlüğe çıkması, esenliğe ulaşması, denge ve düzene kavuşması en samimi dileğimdir. Türkiye'nin ne kadar fazla olursa olsun çözülemeyecek hiçbir sorunu, aşılamayacak hiçbir sıkıntısı yoktur ve olmayacaktır. Başlayan her yılın, bir önceki yıldan daha da kötü sonlanması, aziz vatandaşlarımızın hayatlarında mutluluk, huzur ve rahatlık adına olumlu duygu ve hislerin gün geçtikçe zayıflaması sorumluluk sahibi herkesin üzerinde durması gereken bir açmazdır" ifadelerine yer verdi.
"Önceliğine Türk milletini ve değerlerini alan, sorunlara başka başkentlerin çekim alanına kapılmadan Ankara'dan bakan, her türlü ilişkide onurlu, ahlaklı, milli ve ilkeli duruş gösteren siyaset anlayışı her türlü problemi en kısa sürede mutlaka temelinden giderecektir" diyen Bahçeli, "Milletimizin, bugünkünden çok daha karanlık bir tablo içinde, yokluk ve buhranları aşma becerisini gösterdiğine tarih şahitlik etmektedir. Bugün de aynı ruh ve ilhamla zorlukları aşmaması için hiçbir neden yoktur. Türk milleti güçlü basireti, kararlı duruşu ve binlerce yılda oluşturduğu kültürel dehasıyla bunu gerçekleştirecek kudrete fazlasıyla sahiptir. 2017, Türkiye'nin toparlanma, silkinip ayağa kalkma yılı olmalıdır. Elbette niyazım öncelikle budur. Dağılmamızı planlayanlara, bölünmemizi arzulayanlara, parçalanmamızı amaçlayanlara karşı tavizsiz bir şekilde ortak cephe alıp, milli hak ve çıkarlarımızı korkusuzca savunacağımızı herkes iyi bilmelidir. Yenilgimizi gözleyenlerin hevesleri kursaklarında kalacaktır. Birbirimize düşüp tarihten silinmemizi gözleyenlerin hesabı muhakkak surette bozulacaktır. Türk milleti özgüven ve cesaretle varlığına ve tarihsel mirasına sahip çıkacak, tüm saldırıları Allah'ın izniyle püskürtecek, ihaneti de cezasız bırakmayacaktır" açıklamasında bulundu.
Bahçeli, mesajında şunları kaydetti: "Yapay tartışmalar, suni gündemler, kısır çekişmeler Türkiye'nin önünü kesemeyecek, milli kenetlenmeye zarar veremeyecektir. 2017 yılında sağduyu, sabır ve aklın galip gelmesini, milli şuurun yükselmesini ve vatandaşlarımızın en kısa sürede huzur ve güvenliğe ulaşmasını Cenab-ı Allah'tan diliyorum. Vatan ve bayrak uğruna hayatlarını kaybeden aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize ve tedavisi süren kardeşlerimize şifa dileklerimle birlikte şükranlarımı sunuyorum. Halen sınır ötesinde emsalsiz bir mücadele veren kahraman Mehmetçiklerimize üstün başarılar diliyor, Allah'ın himayesi üzerlerine olsun diyorum. Her yeni gün ve her yeni yılın doğan bir umut olduğu inancıyla; tüm vatandaşlarımızın ve Türk-İslam aleminin yeni yılını kutluyor; huzur, barış, istikrar ve ebedi kardeşlik için kutlu bir uyanış miladı olmasını yürekten temenni ediyorum."

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