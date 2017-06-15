MHP lideri Bahçeli'den 'Adalet Yürüyüşü' açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun başlattığı 'Adalet Yürüyüşü'ne ilişkin son dakika açıklamada bulundu.
Bahçeli, "CHP acele ile ayağa kalkmış, kıyameti kopartmıştır. Hukuki müracatlar meşru yoldur.Adalet yolda bulacağınız kayıp eşya değildir.Hukuki yollar kapanmış ve tükenmiş değildir. Akılsız başın cezasını ayaklar çekermiş.CHP'nin yürüyüşe geçmesi masumane değildir.
Bu yürüyüş 15 Temmuz'un rövanşı için yapılmaktadır. Uygun adımlarla yürüyüşe geçmek ısmarlama projedir. " dedi.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasının ardından Ankara Güvenpark'tan İstanbul'a 'Adalet Yürüyüşü' başlatttı. Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşü 28 gün sürecek.