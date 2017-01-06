06.01.2017 12:51 MHP'li vekillerden Bahçeli'ye destek

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Oktay Öztürk, 'Milliyetçi Hareket Partisi başındaki lideriyle bugünleri dünden görerek hazırlayan bir partidir' dedi. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Oktay Öztürk, "Milliyetçi Hareket Partisi başındaki lideriyle bugünleri dünden görerek hazırlayan bir partidir" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk ve MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Öztürk, Mersin'de bütün seraların sular altında olduğunu hatırlatarak, "Acilen çiftçilerin borçlarının ertelenmesi gerekiyor. Bunun dört, beş yıllık vadeye yayılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

AK Parti içinde MHP'ye güvenin sağlanamadığı sorusu üzerine Öztürk, "Milliyetçi Harelet Partisi'ne güvensizlik konusunda düşüncelerin olabilmesi için kendilerinin çok güven içinde olabilmeleri gerekir. Milliyetçi Hareket Partisi'nin dünü de, bugünü de ortada. Kimsenin güvenine ihtiyacı yoktur" şeklinde konuştu.

Bir gazetecinin Kılıçdaroğlu'nun "Anayasa'ya 'evet' demek vatana ihanettir" sözünü hatırlatması üzerine Öztürk, "Dikkate almıyoruz. Bizim vatan sevgimizi sorgulayabilmeleri için mangal gibi yüreklerinin olmak gerekiyor" diye konuştu.

Öztürk, Anayasa değişikliğinin içine sinip sinmediği sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Zaruretler hasıl olduğu vakit içinize sinmeyen şeyleri de yapmak zorunda kalıyoruz. Memleketin içerisinde bulunduğu durum. Bizim açımızdan bir sıkıntı yok. Milliyetçi Hareket Partisi başındaki lideriyle bugünleri dünden görerek hazırlayan bir partidir. 28 Avrupa ülkesi, 15 Temmuz'da bir darbe yaşadık, neredeyse darbeciler niye başarılı olamadınız diye bulsalar onları yargılayacaklar."

Bir başka soru üzerine Öztürk, "Milliyetçi Hareket Partisi lideri bugüne kadar hiç yanılmadı. Yanılmayacağına inanıyoruz. Dolayısıyla Milliyetçi Hareket Partisi gereken neyse liderinin etrafında tek vücut olarak onu yapacaktır" ifadelerini kullandı.

(Ahmet Umur Öztürk / İHA)

