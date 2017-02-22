Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
MHP'li vekilden 'bozkurt işareti' yorumu
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

MHP'li vekilden 'bozkurt işareti' yorumu

MHP İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter, Başbakan Binali Yıldırım'ın partisinin grup toplantısında bozkurt işareti yapmasına ilişkin, 'İçinden gelmiş, siyaseten ve siyasi nezaket açısından uygun bulmuş, saygı duyarız' dedi.

MHP İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter, Başbakan Binali Yıldırım'ın partisinin grup toplantısında bozkurt işareti yapmasına ilişkin, "İçinden gelmiş, siyaseten ve siyasi nezaket açısından uygun bulmuş, saygı duyarız" dedi.
TBMM'de basın toplantısı düzenleyen MHP İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter, öğretmen alımı yapılması gerektiğini belirterek, ayrıca öğretmenlerin aile bütünlüğünün korunması gerektiğine işaret etti. Uzman jandarmaların sorunlarına da değinen Yönter, uzman jandarmaların okulda geçen sürelerinin mesleğe başladıktan sonra hizmet yılından sayılması gerektiğini kaydetti. Yönter, "680 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile uzman jandarmaların astsubaylığa geçme hususundaki yaş sınırı 28'den 31'e çıkarıldı. Biz 28'den 31'e değil, 28'den 45'e çıkarılmasını istedik. Okullarda geçen sürenin hizmet yılına dahil edilmesini istiyoruz. Bütün mesleklerde okullarda geçen süre fiili hizmet süresine sayılıyor. Peki uzman jandarmaların niye sayılmıyor" ifadelerini kullandı.

CHP'Yİ ELEŞTİRDİ
Yönter, Polis Harekat Dairesine Kamu Personel Seçme Sınavı olmadan 10 bin polisin alınmasına ilişkin olarak CHP'nin Anayasa Mahkemesine gittiğini belirterek, CHP'yi eleştirdi. Yönter, "CHP'yi anlamak mümkün değil. Bunlar hamama gider kurna beğenmez, düğüne gider zurna beğenmez. Kaos, kriz zihniyeti. CHP, bu mağdur kardeşlerimizle uğraşmaktan vazgeç. CHP'nin yaptığı siyasi ahlaksızlık" şeklinde konuştu.

YILDIRIM'IN BOZKURT İŞARETİ YAPMASI
Yönter, Başbakan Binali Yıldırım'ın grup toplantısı sırasında bozkurt işareti yapmasına ilişkin olarak da, "İçinden gelmiş, siyaseten ve siyasi nezaket açısından uygun bulmuş, saygı duyarız" dedi.

FİGEN YÜKSEKDAĞ'IN VEKİLLİĞİNİN DÜŞMESİ
HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin olarak ise Yönter, "Bir milletvekilinin hüküm aldıktan sonra milletvekilliği ile gelişmelerin akıbeti neyse, ne olması gerekiyorsa bana göre onlar oluyor" ifadelerini kullandı.
Yönter, TSK'da başörtüsü yasağının kalkmasına ilişkin soru üzerine hayırlı olması temennisinde bulundu.
(Ahmet Umur Öztürk / İHA)

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Hac kuraları cuma günü çekilecek
Erdoğan, darbecilerden şikayetçi oldu! Tam 6 sayfalık...
Bölge İdare Mahkemesi onarsa başkanlığı bitecek
Antalyaspor'a 'tatlı' sürpriz
Adam ile kuğunun şaşırtan dostluğu
Reel kesim güven endeksi yükseldi
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Ve dev satış gerçekleşti! Resmen duyurdular
Ve dev satış gerçekleşti! Resmen duyurdular
AK Parti kulislerinde konuşulan referandum oy oranı
AK Parti kulislerinde konuşulan referandum oy oranı
Demirtaş'a hapis cezası!
Demirtaş'a hapis cezası!
'Zekai Aksakallı, yerde vurulmuş halde yatan Ömer Halisdemir'i öptü'
'Zekai Aksakallı, yerde vurulmuş halde yatan Ömer Halisdemir'i öptü'
Basın toplantısında skandal! Kimse fark etmedi ama...
Basın toplantısında skandal! Kimse fark etmedi ama...
Erken emeklilik için üç formül
Erken emeklilik için üç formül
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Hac kuraları cuma günü çekilecek
Hac kuraları cuma günü çekilecek
Erdoğan, darbecilerden şikayetçi oldu! Tam 6 sayfalık...
Erdoğan, darbecilerden şikayetçi oldu! Tam 6 sayfalık...
Bölge İdare Mahkemesi onarsa başkanlığı bitecek
Bölge İdare Mahkemesi onarsa başkanlığı bitecek
Antalyaspor'a 'tatlı' sürpriz
Antalyaspor'a 'tatlı' sürpriz
Adam ile kuğunun şaşırtan dostluğu
Adam ile kuğunun şaşırtan dostluğu
Reel kesim güven endeksi yükseldi
Reel kesim güven endeksi yükseldi
Almanya'ya 'DİTİB' tepkisi
Almanya'ya 'DİTİB' tepkisi
MHP'li vekilden 'bozkurt işareti' yorumu
MHP'li vekilden 'bozkurt işareti' yorumu
İstanbul'da yaşlı kadın evinde bıçaklanarak öldürüldü
İstanbul'da yaşlı kadın evinde bıçaklanarak öldürüldü
İşte DEAŞ'ın El Bab'daki yeraltı dünyası
İşte DEAŞ'ın El Bab'daki yeraltı dünyası
Polisin elinden kaçan şahsı vatandaşlar böyle yakaladı!
Polisin elinden kaçan şahsı vatandaşlar böyle yakaladı!
Almanya'da terörist sayısında artış
Almanya'da terörist sayısında artış

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English