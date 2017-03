Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, '16 Nisan'da yüzde 50'nin üzerinde oy almak için MHP'li kardeşlerimizle omuz omuza yürümemiz lazım' dedi.

Bakan Yılmaz, Mersin'in Tarsus ilçesinde Mersin Valiliği tarafından organize edilen toplantıda muhtarlarla bir araya geldi. Eğitimin Türkiye'nin en önemli sorunu olduğunu söyleyen Bakan Yılmaz, "Türkiye'nin eğitimden daha önemli hiçbir sorunu yoktur. Eğitimimiz iyi olursa her şeyimiz iyi olur. Dolayısıyla Türkiye'nin birinci sorunu eğitim eğitim eğitim. Eğitimi çözersek diğer sorunları çözmek çok kolay olur diye düşünüyoruz" diye konuştu.

MHP'nin desteğiyle ortak bir projeyi hayata geçirdiklerini belirten Bakan Yılmaz, "MHP'nin desteğiyle TBMM Başkanı seçildi Adalet ve Kalkınma Partisinden. MHP desteğiyle, mutabakatı ile birlikte bir ortak projemizi milletin önüne getirdik. Yani iyi yönetime sahip olmamız lazım. Şimdi MHP'li kardeşlerimiz ile anlaştık. Önünüzde 16 Nisan'da bir fırsat geliyor, getirdiğimiz fırsat daha demokratik. Allah aşkına şimdiye kadar kim ne söylediyse hepsini sıfırlayın. Birincisi bu sistem daha demokratik. Millet demokrasinin yanında yer alır. Biz 2002'de seçime girdik, yüzde 34 oy aldık, yüzde 34'le bu ülkeyi yönettik mi, yönettik. Ondan sonraki seçimde yüzde 46 oy aldık, yüzde 46'yla ülkeyi tek başımıza yönettik mi, yönettik. En son Kasım'da yüzde 49 oy aldık mı, yüzde 49'la Türkiye'yi yönettik mi, yönettik. 16 Nisan'dan sonra bir kimse bu ülkeyi yönetmek isterse yüzde 34 oy alsa yönetebilir mi, yüzde 46 oy alsa, yüzde 47 oy alsa bu ülkeyi yönetebilir mi? Mutlaka yüzde 50'nin üzerinde oy alması lazım, doğru mu? Allah için elinizi vicdanınıza koyun, yüzde 34 bu ülkeyi yönetmek mi daha demokratik yoksa milletin yarısından çoğunu yüzde 50 üzerinde desteğini alan bir sivil ülkeyi yönetse daha mi iyi olur. Bu sistem uzlaşma getirir, gerçekten biz uzlaşma istiyoruz, biz kavga istemiyoruz. İşte 16 Nisan'da genel sistemle, hiç kimsenin tek başına yüzde 50 üzerinde oyu, bizim bu yüzde 50 üzerinde oyu almamız için MHP'li kardeşlerimizle omuz omuza yürümemiz lazım. İşte uzlaşma. MHP'yi dışlarsanız, hayatta yüzde 50'nin üzerinde alamazsınız ya da başka bir partiyi. Artık bundan sonra çatışmaya, kutuplaşmaya giderek bu ülkeyi yönetebilmek mümkün değil. Uzlaşma gerekecek. İşte bu sistemin adı uzlaşmacı sistem, demokratik sistem. Bu ülkenin yararınadır, menfaatinedir. O zaman bizim bir olmamız lazım. Millet iradesinde herkes gücünü, yetkisini alacak. Bunun neresi yanlış. Şimdi diyorlar tek adam. Millete yanlış yaptın diyemedikleri için bunu diyorlar. Millet kendisine zulm edeni seçer mi, millet kendisine hizmet etmeyeni seçer mi? Bu millet bugüne kadar yanılmadı, bundan sonra yanılmayacaktır" dedi.



MHP MİLLETVEKİLİ DE KONUŞTU

MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek ise, "Sayın Bakanımız Ankara'da kendisini ziyaret etiğimiz zaman her zaman bizlere kapısını açıyor. Problemlerimizle yakından ilgileniyor, Tarsus'un da gerçekten Milli Eğitimle ilgili, köy okullarıyla ilgili problemlerinde bizim her zaman elimizden tutuyor ve inşallah Sayın Bakanımızın destekleriyle bu problemler en kısa zamanda çözülecek" şeklinde konuştu.

MHP'li Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can da yaptığı konuşmada, "Tarsus'ta biz yerel yönetim olarak kaymakamlığımızla, valiliğimizle uyumlu bir şekilde şehrimize hep birlikte hizmet veriyoruz. Şehrimizde Kredi Yurtlar Kurumuna Tarsus Belediyesi olarak eski belediye binamızı öğrenci yurduna dönüştürerek teslim ettik. Yakın bir tarihte de Sayın Bakanımızın desteği ile şehrimize üniversite kazandırılacağına inanıyorum" dedi.

