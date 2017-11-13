13.11.2017 19:31 MHP'li Karakaya'dan 'seçim barajı' değerlendirmesi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, 'Türkiye'de yasamanın barajı konuşuluyor. 16 Nisan 2017 tarihinde yapılan Anayasa değişikliği ile birlikte yasama ve yürütmenin seçimleri ayrıldı. Yürütmenin barajı konuşulmuyor. Hiçbir parti yürütme barajını geçemiyor' dedi. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, "Türkiye'de yasamanın barajı konuşuluyor. 16 Nisan 2017 tarihinde yapılan Anayasa değişikliği ile birlikte yasama ve yürütmenin seçimleri ayrıldı. Yürütmenin barajı konuşulmuyor. Hiçbir parti yürütme barajını geçemiyor" dedi.

Karakaya, TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtladı. Karakaya, İsmail Kahraman'ın yeniden Meclis Başkanlığı adaylığına yönelik, "Ben bütün adaylara hayırlı uğurlu olsun diyorum. Önümüzdeki günlerde Meclis Başkanlığı seçilmesi süreci başlayacak" ifadelerini kullandı.

Karakaya, MHP'nin barajı yara yara geldiğini kaydederek, "Türkiye'de yasamanın barajı konuşuluyor. 16 Nisan 2017 tarihinde yapılan Anayasa değişikliği ile birlikte yasama ve yürütmenin seçimleri ayrıldı. Yürütmenin barajı konuşulmuyor. Hiçbir parti yürütme barajını geçemiyor. Bugüne kadar seçim sistemleri temsilde adalet, yönetimde istikrar ilkesine göre belirlendi. Yasama ve yürütmenin seçimleri sandıkta ayrıldı. Şu an mevcut mevzuata göre yürütmenin barajı 50 artı bir, yasamanın 10. Sayın Genel Başkanımız mevcut şartları dikkate alarak seçim sisteminin bütünlüğü içerisinde oranların konuşulabileceğini, temsilde adalet noktasında aşağıya inebileceğini ifade ediyor. Orada verilen oranın önemi yok" dedi.

Seçim sistemine ilişkin soru üzerine Karakaya, MHP olarak derslerine çalıştıklarını söyledi. Karakaya, "Bu konularla ilgili faydası ne olur, zararı ne olur onu paylaşırız. MHP barajı geçer mi geçmez mi değil, bu ülkeye faydası olur mu olmaz mı diye tartışırız" şeklinde konuştu.

(Ahmet Umur Öztürk - Nurullah Geylani /İHA)

