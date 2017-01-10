10.01.2017 20:13 MHP'li heyetten gazetecilere ziyaret

ANKARA (İHA) â€' MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Anayasa değişikliği teklifi oylamasına ilişkin, 'Grup kararı alınmış olsa bu grup kararından sonra sonuçlara baktığımızda bu spekülasyonlar yapılabilir. Bütün siyasi partilerin grup kararı almadan milletvekillerinin iradeleriyle kullandığı oy sonucunda bunu fire olarak kabul etmek doğru değildir diye düşünüyorum' dedi. ANKARA (İHA) â€" MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Anayasa değişikliği teklifi oylamasına ilişkin, "Grup kararı alınmış olsa bu grup kararından sonra sonuçlara baktığımızda bu spekülasyonlar yapılabilir. Bütün siyasi partilerin grup kararı almadan milletvekillerinin iradeleriyle kullandığı oy sonucunda bunu fire olarak kabul etmek doğru değildir diye düşünüyorum" dedi.



TBMM İdari Amiri Erkan Haberal, MHP Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay ve Erhan Usta, Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Parlamento Muhabirleri Derneğini ziyaret ederek, gazetecilere karanfil dağıttı. Akçay, "Nice, güzel ortamlarda görev yapmanızı diliyoruz. Adeta çoğu zaman Türkiye'nin nabzının attığı yerde basının ne kadar önemli olduğunu, dördüncü kuvvet olarak tabir edilen çok önemli bir görevi yapıyorsunuz" ifadelerini kullandı.



Anayasa değişikliği teklifinde fire tartışmalarına ilişkin soru üzerine Akçay, "Grup kararı alınmış olsa bu grup kararından sonra sonuçlara baktığımızda bu spekülasyonlar yapılabilir. Bütün siyasi partilerin grup kararı almadan milletvekillerinin iradeleriyle kullandığı oy sonucunda bunu fire olarak kabul etmek doğru değildir diye düşünüyorum. Bu zaten maddelere geçilmesi oylamasında 330 rakamı aranmıyor. Birinci tur oylamalar antrenman niteliğindedir. Önemli olan ikinci tur oylamalar ve geneli üzerine oylamalardır" şeklinde konuştu.



Teklifte yer alan milletvekili seçilme yaşının 25'ten 18'e düşürülmesi ve milletvekili sayısının 600'e çıkarılması konusunda Akçay, her ikisini de destekleyeceklerini söyledi. Akçay, cumhurbaşkanının kararname yetkisine ilişkin çekincelerle ilgili soruya, "Böyle bir endişe taşımıyoruz. Yeni düzenlemede kararname çıkarma yetkisi net olarak belirlenmiş. En büyük şikayet edilen nokta şahsi ve keyfi yönetim olmasıydı. Kararname çıkarmaya ilişkin bir konuda kanun varsa, kararname çıkaramıyor. Yürütmeye ilişkin, yürütmeyenin işleyişine ilişkin kararname çıkarabilir" diye konuştu.



Dövizdeki yükselişe ilişkin soruya Usta, "Ülkemiz siyasi belirsizlikler nedeniyle bu işle olumsuz yönde etkileniyor. Temelde güven ve belirsizlik. Bizde sorunları gidermeye çalışıyoruz" yanıtını verdi.

