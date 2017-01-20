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MHP'li Halaçoğlu'ndan flaş istifa açıklaması
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MHP'li Halaçoğlu'ndan flaş istifa açıklaması

MHP Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, istifa etmek istediğini fakat Bahçeli'nin sözleri üzerine bundan vazgeçtiğini söyledi.

MHP Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, partiden ihraç edilen Ümit Özdağ ile 6 milletvekilinin anayasa değişikliğine "Hayır" diyeceklerini söyledi. Diğer milletvekillerine de anayasa değişikliğine "Hayır" demeleri çağrısında bulunan Halaçoğlu, değişikliğin referandumdan geçmemesi için de sahada gerekli mücadeleyi yapacaklarını bildirdi.

Halaçoğlu ayrıca istifa etmek istediğini ve bunu Genel Başkan Bahçeli'nin kabul etmediğini açıkladı. Halaçoğlu, "İstifa edeceğimi söyledim, etmemem gerektiğini belirtti. Bu nedenle istifa etmekten vazgeçtim." dedi.

MHP Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, anayasa değişiklik teklifine ilişkin, "Milletvekili olmuşum, olmamışım, benim partim 'Evet' diyor. 6 arkadaşımız 'Hayır' diyoruz. Bunu söylerken de partimize ters düştüğümüzü biliyoruz. Anayasa bize özgür iradeyle karar vermemizi söylüyor, biz buna uyuyoruz." dedi.

Halaçoğlu, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, anayasa değişikliği ile Türkiye'de yeni bir yönetim tarzının adapte edilmeye çalışıldığını belirtti.

AK Parti iktidarında PKK ile mücadele, dış politika, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kamu kurumlarına yerleşmesi gibi konulara bakıldığında önemli hatalar yapıldığını savunan Halaçoğlu, yeni anayasa değişikliği çalışmalarının da daha iyi gözden geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

İktidarın 14 yılda her istediği yasayı çıkarabildiğini, şimdi ise tüm yetkilerin tek adamda toplanmaya çalışıldığını anlatan Halaçoğlu, "Bu anayasa değişikliği anayasaya aykırıdır. Anayasa'nın 7. maddesine göre yasama yetkisi Türk milleti adına Türkiye Büyük Millet Meclisi'nindir. Bu yetki paylaşılamaz ve devredilemez. Ama siz bu anayasa ile partili cumhurbaşkanı adı altındaki bir kişiye kararname çıkarma yetkisi veriyorsunuz." diye konuştu.

Anayasa değişikliği ile istenilen kişilerin bakan olarak atanabileceğini vurgulayan Yusuf Halaçoğlu, cumhurbaşkanı olan kişinin eşini, kardeşini, oğlunu bakan yapabileceğini öne sürdü.

MHP'de partiden ihraç edilen Ümit Özdağ ile 6 milletvekilinin anayasa değişikliğine "Hayır" diyeceklerini vurgulayan Halaçoğlu, "Milletvekili arkadaşlarımız İsmail Ok, Nuri Okutan, Kadir Koçdemir, Atila Kaya ve ben doğrudan 'Hayır' diyen milletvekilleriyiz. Onun dışında 34 milletvekili kalıyor. 3 milletvekili arkadaşımız da kullandıkları pulu görevlendirilen kişiye vermeyenler. 31 kişi ise oy kullandıkları pullarını belirlenen görevliye teslim ediyorlar. Dolayısıyla özgür iradelerini kullanamıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

"İSTİFA ETMEKTEN VAZGEÇTİM"

Bu konu hakkındaki endişelerini MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye de ilettiğini aktaran Halaçoğlu, şunları söyledi:

"Kendisine tabanımızda çok büyük tepki olduğunu söyledim, kendisi de sorumluluğu üzerine aldığını belirtti. Bu konu bir kişinin sorumluluğuyla izah edilebilecek bir konu değil. Türkiye'nin geleceği ile ilgili bir meseledir. Devlet Bey de benim düşüncelerime saygı gösterdi. İstifa edeceğimi söyledim, etmemem gerektiğini belirtti. Bu nedenle istifa etmekten vazgeçtim."

Devlet Bahçeli'nin ise "Şimdiki Cumhurbaşkanının anayasayı dinlemediği, dolayısıyla buna bir zemin oluşturması ve yaptıklarını en azından yasal hale getirme düşüncesinde olduğu" yönünde bir açıklamada bulunduğunu kaydeden Yusuf Halaçoğlu, "Milletvekili olmuşum, olmamışım, benim partim 'Evet' diyor. 6 arkadaşımız 'Hayır' diyoruz. Bunu söylerken de partimize ters düştüğümüzü biliyoruz. Anayasa bize özgür iradeyle karar vermemizi söylüyor, biz buna uyuyoruz." dedi.

Diğer milletvekillerine de anayasa değişikliğine "Hayır" demeleri çağrısında bulunan Halaçoğlu, değişikliğin referandumdan geçmemesi için de sahada gerekli mücadeleyi yapacaklarını bildirdi.


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