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MHP'li Durmaz: Türk milliyetçileri olmasaydı Türkiye bölünmüştü
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MHP'li Durmaz: Türk milliyetçileri olmasaydı Türkiye bölünmüştü

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, 'Türkiye üzerinde emelleri, hesapları olan birileri Türkiye'ye diz çöktürmek istiyorlarsa önce ülkücü harekete, Türk milliyetçilerine diz çöktürmeleri gerektiğini çok iyi biliyorlar. 15 Temmuz gecesi bu çok net bir şekilde ortaya çıkmıştır. Türk milliyetçileri olmasaydı bugün Türkiye bölünmüştü' dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, "Türkiye üzerinde emelleri, hesapları olan birileri Türkiye'ye diz çöktürmek istiyorlarsa önce ülkücü harekete, Türk milliyetçilerine diz çöktürmeleri gerektiğini çok iyi biliyorlar. 15 Temmuz gecesi bu çok net bir şekilde ortaya çıkmıştır. Türk milliyetçileri olmasaydı bugün Türkiye bölünmüştü" dedi.
MHP Yozgat İl Başkanlığı 12. Olağan Kongresi, Yozgat Belediyesi Büyük Sinema Salonu'nda gerçekleştirildi. Mevcut İl Başkanı İbrahim Ethem Sedef'in tek aday olarak katıldığı kongrende konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, 15 Temmuz ve referandum süreçlerini hatırlatarak partililere uyarılarda bulundu. Türkiye'nin sıkıntılı dönemlerden geçtiğini söyleyen Durmaz, "Türkiye Cumhuriyet tarihinin en sıkıntılı, en meşakkatli dönemlerinden birinden geçiyor. Son dönemlerde yaşadıklarımızı göz önüne getirin, en kanlı terör olaylarına maruz oldu. Yetmedi hain FETÖ kalkışmasına maruz oldu. FETÖ ve PKK'nın birlikte organize ettiği sonradan anlaşılan, son yurdumuzu bölmeye, parçalamaya çalışan Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kanlı darbe teşebbüsüne, kalkışmasına muhatap oldu bu millet. Siyasetin merkezine millet sevgisini koyan bir hareket ve onun değerli lideri öyle bir zamanda 'siyasi iktidarı yıpratayım da isterse Güneydoğu PKK'nın olsun' diyemezdi, demedi. Onun için de seyirci kalmak yerine aktif olarak yön göstermeyi, yol göstermeyi tercih etti. Çok şükür Yaradana Türkiye'yi 30 yıl, 50 yıl sürecek bir kardeş kavgasından hep birlikte korudu ve Türkiye'yi bölünmenin eşiğinden bu günlere getirdi. İşte bu anayasa değişikliğinin gündeme gelmesinin temel sebebi budur. Yönetemeyen bir ülke konumunda bu kadar büyük sorunlarla boğuşmak, eninde sonunda Türkiye'yi çok ciddi dar boğazlarla karşı karşıya getirebilirdi. Bunun önüne geçmek için yönetebilen, seri kararlar alabilen ve bu kararları hayata geçirebilen bir yönetime kavuşmamız gerekiyor. İşte bu nedenle anayasa değişikliği gündeme geldi" dedi.
MHP'nin üniter yapıyı teminat altına alan maddeleri koruyan bir anayasa değişikliğini ülke gündemine getirdiğini aktaran Durmaz, "MHP daha düne kadar birilerinin PKK ile oturdukları ve içerisinde özerklik olan altı eyalet üstü federasyon, onun üstü başkanlık olan anayasa değişiklik masasını tekmeledi, devirdi ve milli üniter yapıyı teminat altına alan maddelerin hepsini koruyan bir anayasa değişikliğini Türkiye'nin gündemine getirdi. Bundan neden gocunuluyor. Daha düne kadar böyle değil miydi? MHP'nin sayesinde çok şükür Allah'a milli üniter devletimizi korumadık mı? Bugün genel başkanımızın tavrını, tutumunu anlamayan, anlamak isteyemeyen, geçmişte de rahmetli başbuğumuzun tavrını anlamak istememişlerdi. Birileri Türkiye üzerinde emelleri, hesapları olan birileri Türkiye'ye diz çöktürmek istiyorlarsa önce ülkücü harekete, Türk milliyetçilerine diz çöktürmeleri gerektiğini çok iyi biliyorlar. İşte bu operasyonun sebebi budur. 15 Temmuz gecesi bu çok net bir şekilde ortaya çıkmıştır. Türk milliyetçileri olmasaydı bugün Türkiye bölünmüştü" diye konuştu.
(Bahadır Muhlis Gökgül / İHA)

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