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MHP'li Belediye Başkanına hapis şoku!
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MHP'li Belediye Başkanına hapis şoku!

ADANA Büyükşehir Belediye Başkanı MHP’li Hüseyin Sözlü, ’İhaleye fesat karıştırıp rüşvet aldığı’ iddiasıyla tutuksuz yargılandığı davada 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

ADANA Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Hüseyin Sözlü'ye hapis şoku! Sözlü, Ceyhan Belediye Başkanlığı döneminde 'İhaleye fesat karıştırıp rüşvet aldığı' iddiasıyla tutuksuz yargılandığı davada 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Hüseyin Sözlü'nün Ceyhan Belediye Başkanlığı döneminde bazı sokak ve caddelerin parke taşı ihalesinde, iş tamamlanmamasına rağmen tüm ödemeleri yaptığı ve eksik kalan işi de Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonra ASKİ kanalıyla tamamlatmaya çalıştığı iddiası ile açılan davada, bilirkişi heyeti yaklaşık 3 milyon liralık kamu zararının oluştuğuna yönelik rapor hazırladı.

HP'li Hüseyin Sözlü, 'İhaleye fesat karıştırıp rüşvet aldığı' iddiasıyla tutuksuz yargılandığı davada 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Nöbetçi mahkemenin yurt dışı yasağı koyduğu Sözlü için savcılık 'Edimin ifasına fesat karıştırmak ve rüşvet almak' suçlamasıyla 19 yıla kadar hapsini istedi. Aralarında belediye çalışanı, firma yetkililerinin de olduğu diğer 14 sanık hakkında ise aynı suçlardan 7 ile 19 yıl arasında değişen hapis cezaları istemiyle Adana 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı.

SANIKLARA 5'ER YIL HAPİS

Davanın bugün yapılan duruşmasına katılan Başkan Sözlü suçsuz olduğunu savundu. Mahkeme heyeti Sözlü'ye ihale usulsüzlüğünden 5 yıl hapis cezasına çaptırırken, rüşvet suçundan beraatını kararlaştırdı. Diğer sanıklar da 5'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkemenin kararının Yargıtay'da onanması durumunda Hüseyin Sözlü çarptırıldığı cezayı çekecek.

Adana'da önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanı Aytaç Durak da çeşitli suçlamalarla görevinin ilk yılında açığa alınmış, seçimlere kadar iade edilmemişti.

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