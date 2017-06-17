MHP'li Belediye Başkanına FETÖ'den takipsizlik kararı
Mersin'in Anamur ilçesinin MHP'li Belediye Başkanı Mehmet Türe hakkında yaklaşık 1 yıldan bu yana devam eden Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasında takipsizlik kararı verildiği bildirildi.
Mersin'in Anamur ilçesinin MHP'li Belediye Başkanı Mehmet Türe hakkında yaklaşık 1 yıldan bu yana devam eden Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasında takipsizlik kararı verildiği bildirildi. Kararı sosyal medya hesabından duyuran Türe, "Değerli hemşehrilerim, değerli yol arkadaşlarım. Bana inandınız, bana güvendiniz, beni hiç yalnız bırakmadınız. Sonsuz teşekkürler. Allah her şeyi gören ve işitendir. Allah doğrunun yanındadır. Türk adaletine, hakim ve savcılarımıza, emniyet ve jandarmamıza güvenim tamdır. Hakkımızdaki tüm iftiralar ve yıpratmalar sonuçsuz kalmıştır. Takipsizlik kararı verilmiştir" dedi. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, darbeden haberdar olduğu ve örgütün sözde imamı Şeref E.'den hazırlık yapmasını istediği iddiasıyla 20 Temmuz 2016'da evinde arama yapılıp ifadesi alınan Türe hakkında soruşturma başlatılmıştı.
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