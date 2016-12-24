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MHP İskenderun'da Başkan Bozkurt güven tazeledi
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MHP İskenderun'da Başkan Bozkurt güven tazeledi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İskenderun ilçe teşkilatı 12. kongresini gerçekleştirdi. Tek liste halinde giden kongrede mevcut başkan Turan Bozkurt güven tazeledi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İskenderun ilçe teşkilatı 12. kongresini gerçekleştirdi. Tek liste halinde giden kongrede mevcut başkan Turan Bozkurt güven tazeledi.

Kongreye MHP Hatay Milletvekili Mehmet Necmettin Ahrazoğlu, Hatay İl Başkanı Lütfi Kaşıkçı, Dörtyol Belediye Başkanı Yaşar Toksoy, MHP Hatay Milletvekili adayı İbrahim Gül, İskenderun Belediyesi MHP'li Meclis üyeleri, çevre il ve ilçe teşkilat başkanları, kadın kolları, gençlik kollarının yanı sıra, Ak Parti İskenderun İlçe Başkanı Ayhan Bodur ve yönetimi, STK'lar ve partililerde yoğun katılım gösterdi.

Gerçekleştirilen kongrede divan başkanlığını da yapan MHP Hatay Milletvekili Mehmet Necmettin Ahrazoğlu, ülkenin zor günlerden geçtiğini bugünlerin üstesinden geleceklerini, el birliğiyle mücadeleye devam edeceklerini, gerçekleştirilen kongrenin de hayırlara vesile olmasını söyledi.

Tek liste halinde gidilen kongrede güven tazeleyen İlçe Başkanı Turan Bozkurt desteklerini esirgemeyen tüm MHP'li ülküdaşlarına teşekkür ederek, "Haklı olduğumuz hak yolunda Allah'ın yardımı ve hidayetiyle, ülkemizin sonsuza denk yaşayacağına inancım tam. Ne Mutlu Türküm" diyerek sözlerini tamamladı.
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