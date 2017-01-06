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MHP Genel Başkanı Bahçeli, gündemi değerlendirdi
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MHP Genel Başkanı Bahçeli, gündemi değerlendirdi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'Türkiye'yi hedefine alan hain saldırılar ne kadar ağır olursa olsun milim geri adım felakettir. Yılgınlık yok, yorgunluk yok, taviz yok, korku yok' dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye'yi hedefine alan hain saldırılar ne kadar ağır olursa olsun milim geri adım felakettir. Yılgınlık yok, yorgunluk yok, taviz yok, korku yok" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye'ye gerçekleştirilen saldırıların karşısında geri adım atmanın felaket olacağını kaydeden Bahçeli, "Öncelikle ve önemle belirtmeliyim ki, Türkiye'yi hedefine alan hain saldırılar ne kadar ağır olursa olsun milim geri adım felakettir. Yılgınlık yok, yorgunluk yok, taviz yok, korku yok; ne var peki? Üstün bir mücadele azmi var, korkusuz milli iradenin tarihi duruşu var. Atalarımız der ki; 'dert vardır gelir geçer, dert vardır deler geçer.'Bizim dertlerimiz mutlaka geçecek,Türkiye huzur dolu günlere uyanacaktır. Bakınız ne diyordu Mevlana: 'Dert daima insana yol gösterir.' Yolumuz dikenli, engebeli, derin uçurumlarla çevrili olabilir. Ama aşacağız. İnanmış ve yüksek ülkülere kilitlenmiş yüreklerin mecmuu olan Türk milleti her zilleti, her zulmü, her zaaf ve zayıflığı yenecek güçtedir" ifadelerini kullandı.

"Terör yine kan dökmeye devam etse de, kirli ve hain amacına asla ulaşamayacaktır"

Terör eylemlerinin hiçbir şekilde başarıya ulaşamayacağını dile getiren Bahçeli şu mesajları paylaştı:

"Umutsuzluk ve karamsarlık aklın durgunluk hali, ruhun teslimiyet ilanıdır. Milletimiz acılardan doğmuş, zaferlerle doğrulmuştur. Terör yine kan dökmeye devam etse de, kirli ve hain amacına asla ulaşamayacaktır. Çünkü millet kahraman, devlet kadim ve gazidir. Dün İzmir Bayraklı Adliyesi hizmet binası giriş kapısında teröristler birisi polis diğeri adliye çalışanı iki kardeşimizi şehit etmişlerdir. Bu hunhar saldırıda 9 kardeşimiz de yaralanmıştır. Kahraman Polisimiz Fethi Sekin tıpkı Hasan Tahsin gibi ateşin üzerine yiğitçe yürümüştür ve bu yürüyüşüyle büyük bir felaketi göğüslemiş, kendi canını hiçe sayarak bir katliamı önlemiştir. Allah şehidimizden razı olsun."

"Bizde devlet ve millet bekasını korumak için er tükenmez, nefer bitmez, nefes dinmez"

Paylaştığı mesajlarda Şırnak'ta meydana gelen çatışma sonucunda şehit olan askerlere de değinen Bahçeli, "Yine bugün Şırnak Gabar Dağı'nda hainlerle çıkan çatışmada 2 Mehmedimiz şehit, 4'ü de yaralanmıştır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyor, yaralı kardeşlerimize şifa dileklerimi iletiyor, başımız sağ olsun diyorum. İnsanlığın utanç vesikası caniler ve destekçileri bilsinler ki, Türkiye Çanakkale destanının namusuna sahiptir ve geçilemeyecektir. Bağımsızlığımıza leke sürmek, varlığımıza kelepçe vurmak isteyenleri imanımızla boğar, vakarımızla çiğner, dirayetimizle yok ederiz. Bizde devlet ve millet bekasını korumak için er tükenmez, nefer bitmez, nefes dinmez. Soysuzlara hayat haramdır. Biriz ve de hep güçlüyüz" ifadelerini kaydetti.
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