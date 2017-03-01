Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
MHP Genel Başkanı Bahçeli: CHP sözcüleri siz gidin PYD, PKK, FETÖ ile dertlenin
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

MHP Genel Başkanı Bahçeli: CHP sözcüleri siz gidin PYD, PKK, FETÖ ile dertlenin

MHP Genel Başkanı Bahçeli, 'CHP sözcüleri siz gidin PYD, PKK, FETÖ ile dertlenin, derdinize yanın. Bize laf sokuşturmaya, parmak sallamaya çalışanlara bir baksanız arı gibiler, ağızlarından bal damlıyor ama kuyruklarında da zehir.' dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Bayrak, milli namus ve şerefin göklerde dalgalanan itibar ve görkemidir. Peki 26-27 Şubat'ta İstanbul ve Ankara'ya astırılan bez parçası nedir? Türkmenlere kan kusturmuş, teröre destek vermiş, işlenmiş suç ve cinayetlere ortak olmuş birisinin bayrağı olsa ne yazar, olmasa ne çıkar? Türk vatanında sözde Kürdistan bayrağı dalgalanıyorsa, buna niçin sessiz kalalım, bunu nasıl sineye çekip görmezden gelelim? Çok şükür milli onurumuzu kaybetmedik, geçmişi ve gerçekleşmiş ihanetler serisini zihnimizden kazıyıp atmadık." ifadelerini kullandı.

Bayrağın milli namus ve şerefin göklerde dalgalanan itibar ve görkemi olduğunun altını çizen Bahçeli, şunları kaydetti:

"Peki 26-27 Şubat'ta İstanbul ve Ankara'ya astırılan bez parçası nedir? Türkmenlere kan kusturmuş, teröre destek vermiş, işlenmiş suç ve cinayetlere ortak olmuş birisinin bayrağı olsa ne yazar, olmasa ne çıkar? Türk vatanında sözde Kürdistan bayrağı dalgalanıyorsa, buna niçin sessiz kalalım, bunu nasıl sineye çekip görmezden gelelim? Çok şükür milli onurumuzu kaybetmedik, geçmişi ve gerçekleşmiş ihanetler serisini zihnimizden kazıyıp atmadık. Ucuza ağırlık, küçüğe azizlik, değersize anlayış olmaz. Olur diyen varsa ya aklını kontrol ettirmeli, milli müktesebatını gözden geçirmelidir. Nasıl övelim malum kötü kişiyi? Nasıl dileyelim yapılan kötü işi?"

"Bizi bağlamaz"

"İstanbul-Ankara'ya sözde bayrak asılıyorsa, Türk bayrağı inmiştir." ifadesini kullanan Bahçeli, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sayın Başbakan, talihsiz şekilde, 'bugünlerde bir bayrak hikayesidir gidiyor' dedi. Bilmelidir ki bayrak hikaye değildir, haya ve hakikattir. Irak Anayasası'nı açtım baktım, Barzani'ye özgü bir bayrak tanımı görmedim. Olsa bile bizi bağlamaz, bağlayamaz görüşündeyim."

"CHP sözcüleri siz gidin PYD, PKK, FETÖ ile dertlenin"

CHP'nin tavrına yönelik eleştirilerde de bulunan Bahçeli, şu görüşleri savundu:

"CHP Sözcüsü konuyla ilgili anlatacağımız şeyleri merak ediyordu fakat kendi liderinin suskunluğunu görmemiş olacak ki es geçmiştir.

Biz dün konuştuk, yine konuşur, inanmışlıkla eleştirilerimizi yaparız. CHP sözcüleri siz gidin PYD, PKK, FETÖ ile dertlenin, derdinize yanın. Bize laf sokuşturmaya, parmak sallamaya çalışanlara bir baksanız arı gibiler, ağızlarından bal damlıyor ama kuyruklarında da zehir. Sayın Başbakan, Barzani paçavrasını gündeme getirmenin iyi niyetlilik olmadığını söylüyor. Kötüye kötü demenin neresi iyi niyetlilik değildir? Ne oldu da Barzani Türkiye'de, hem de şu nazik ve hassas dönemde ağırlandı? Hangi bölgesel ve küresel politikanın yörüngesine girildi? Eğer Barzani, bize tercih ediliyorsa ki bu da bir tercihtir, asıl bunu iyi niyetle yorumlayamam, samimiyetle okuyamam."

"Toprak olsam yine peşlerindeyim, yakalarından tutacağım"

"Sayın Başbakan'a millilik övgüleri yaparken, mahcup olacağımız, yüzümüzü kara çıkaracak misal ve eylemlerle karşılaşmaktan üzülüyoruz." ifadesini kullanan Bahçeli, şunlara işaret etti:

"Güzele güzel diyoruz naz ediyor, çirkine güzel diyoruz haz ediyor. Nasıl iştir, anlamak, anlam vermek mümkün değil? Barzani'nin bez paçavrası daha önce de asılmış! İyi ya o zaman da aynı şiddetli ve tavizsiz tepkiyi göstermedik mi? Uyuşup, karanlığa mı uyalım? Cenap Şehabettin diyor ki, yuvasını yakmadıkça yılanın kökü kesilmez. Yuva da bellidir yılan da. Bunları yok saymak yenilgi ve yıkımdır. Dikkat edelim, bir çivi yüzünden bir nal, bir nal yüzünden bir at, bir at yüzünden bir süvari, bir süvari yüzünden bir ordu kaybedilebilir."

İbni Sina'nın "Zaman acıları unutturur, intikam duygusunu söndürür, öfkeleri yatıştırır, kinleri boğar, geçmişi unutturur" sözlerini anımsatan Bahçeli, şunları kaydetti:

"Ama biz unutmadık. MHP'yi, Kürt kökenli kardeşlerimin karşısında göstermeye çalışan bir zavallı kalem yobazı da, şahsımı mahkemeye verecekmiş. Durmasın! Değil bu dünyada, Mahkem-i Kübra'da bile bin yıllık kardeşliği bozmaya çalışanlardan asıl ben davacıyım. Bunlarla da millet adına yüzleşeceğim Türk-Kürt ayrımını kışkırtanlardan, MHP'ye kara çalanlardan alacaklıyım. Toprak olsam yine peşlerindeyim, yakalarından tutacağım."

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Rusya: Suriye’de ABD’nin desteklediği güçlere hava saldırısı düzenlenmedi
İzmir cezaevinde yangın
Barbaros Şansal tahliye edildi
MHP Genel Başkanı Bahçeli: CHP sözcüleri siz gidin PYD, PKK, FETÖ ile dertlenin
İki petrol devi arasında milyar dolarlık antlaşma
Mardin Valiliğinden operasyon açıklaması
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Rus ajansı az önce açıkladı! Büyük çatışma başladı
Rus ajansı az önce açıkladı! Büyük çatışma başladı
Rus jetleri şimdi de ABD birliklerini vurdu!
Rus jetleri şimdi de ABD birliklerini vurdu!
MetroPoll'den referandum anketi: Gençler sandığa...
MetroPoll'den referandum anketi: Gençler sandığa...
Aydın Doğan için flaş karar!
Aydın Doğan için flaş karar!
Hürriyet'ten ikinci 'Karargah Rahatsız' skandalı
Hürriyet'ten ikinci 'Karargah Rahatsız' skandalı
Erdoğan'a suikast davası: İstesem hepsi şehit olurdu!
Erdoğan'a suikast davası: İstesem hepsi şehit olurdu!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Rusya: Suriye’de ABD’nin desteklediği güçlere hava saldırısı düzenlenmedi
Rusya: Suriye’de ABD’nin desteklediği güçlere hava saldırısı düzenlenmedi
İzmir cezaevinde yangın
İzmir cezaevinde yangın
Barbaros Şansal tahliye edildi
Barbaros Şansal tahliye edildi
MHP Genel Başkanı Bahçeli: CHP sözcüleri siz gidin PYD, PKK, FETÖ ile dertlenin
MHP Genel Başkanı Bahçeli: CHP sözcüleri siz gidin PYD, PKK, FETÖ ile dertlenin
İki petrol devi arasında milyar dolarlık antlaşma
İki petrol devi arasında milyar dolarlık antlaşma
Mardin Valiliğinden operasyon açıklaması
Mardin Valiliğinden operasyon açıklaması
1,5 milyon TL ödülle aranan PKK'lı öldürüldü
1,5 milyon TL ödülle aranan PKK'lı öldürüldü
Milliler mağlubiyetle başladı
Milliler mağlubiyetle başladı
Saç modelleri onları ele verdi
Saç modelleri onları ele verdi
Mutfakta bomba gibi patladı: 1 yaralı
Mutfakta bomba gibi patladı: 1 yaralı
ABD'li komutan Townsend: Kürtlerin Rakka operasyonuna katılacağını düşünüyorum
ABD'li komutan Townsend: Kürtlerin Rakka operasyonuna katılacağını düşünüyorum
'Bugün harika bir durumumuz var ve ikinciyiz'
'Bugün harika bir durumumuz var ve ikinciyiz'

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English