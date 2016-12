01.01.2017 02:09 MHP Gaziantep İl Başkanı yeni yıla takipçilerine canlı yayında mesaj vererek girdi

MHP İl Başkanı Mühittin Taşdoğan, 2017 yılına sosyal medya üzerinden canlı yayın yaparak girdi. Vatandaşların yılbaşı kutlamasını sosyal medya hesabından canlı yayınla gerçekleştiren Taşdoğan, birlik ve beraberlik çağrısında bulundu. Taşdoğan, "2017 yılı her bireyimize barış, hoşgörü, huzur, mutluluk, sağlık, sıhhat, sabır getirmesini diliyorum. Bugünün başka anlamları da hem Türk milliyetçileri için hem İslam dünyası için vardır. Onları da hatırlatmakta kendime bir görev biliyorum. 31 Aralık 1988 günü Türk milliyetçiliğinin güçlü kalemi Türk milliyetçiliğinin ve Türk İslam ülküsünün aziz yazarı Seyyid Ahmet Arvasi'nin Hakkın rahmetine kavuştuğu gündür. Ruhu şad olsun. Cenabı Allah kendisini iki dünyada muzaffer kılsın, peygamber efendimize komşu eylesin. Ayrıca 630 yılında bugün Mekke yeniden fethedilmiştir. Mekke'nin Müslümanlar tarafından yeniden fethinin yıldönümünü de kutlarım" dedi.



1 Ocak 1948 yılında MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin doğum günü olduğunu hatırlatan Taşdoğan, "Hareketimizin lideri Türkmen Bey'i Dr. Devlet Bahçeli bugün dünyaya gelmiştir. Kendisi uzun yıllardır Türk milliyetçiliği davasının her aşamasında bizlere rehber olmuş, bizlere önder olmuş, bizlere lider olmuştur. Düşmüşüz peşine, her zorluktan çıkmışız, her engeli aşmışız, her oyunu bozmuşuz. Cenabı Allah onun da yaş gününü kutlu eylesin. İyi ki varsın Türkmen beyi diyoruz" şeklinde konuştu.



19 dakikada binin üzerinde takipçiye seslenen Taşdoğan, "Sevgili dostlarım 1 Ocak 2017 tarihi itibariyle hepinize hayırlı geceler diliyorum. 2017 yılının evlerinize sevgi, hoşgörü, bereket getirmesini diliyorum. 2017 yılında Cenabı Allah'ın ülkemizin üzerindeki kara bulutları dağıtmasına, milli birlik ve beraberliğimizi güçlendirmesine, Türkiye'nin büyüyerek lider bir Türkiye olması için önümüzün açmasını diliyorum. Bunları yapabilecek güç ve irade Türk milletinde vardır. Sizler de vardır, bizler de vardır. Allah'a emanet olunuz' diye konuştu.