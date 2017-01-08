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MHP Denizli'de anayasa bilgilendirme toplantısı düzenlendi
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MHP Denizli'de anayasa bilgilendirme toplantısı düzenlendi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Merkezi tarafından Anayasa Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Merkezi tarafından Anayasa Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi.

MHP Genel Merkezi tarafından düzenlenen Anayasa Bilgilendirme Toplantısı Denizli'de yapıldı. Özel bir düğün salonunda yapılan bilgilendirme toplantısına MHP Genel Başkan Yardımcısı Denizli Milletvekili Emin Haluk Ayhan, MHP MYK Üyesi Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy ile MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, İl Başkanı Cafer Birtürk, Aydın MHP İl Başkanı Burak Pehlivan ve partililer katıldı. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.

Bilgilendirme toplantısının açılış konuşmasını yapan Denizli İl Başkanı Cafer Birtürk, "Bu bilgilendirme toplantımız, tamamen MHP'nin önce 21 madde olup, daha sonra 18 maddesi kabul edilen anayasa değişikliği ile ilgili bir bilgilendirme toplantısıdır. Atandığımızda 32 kişiydik, çok şükür yöneticiler olarak bugün 132 kişi olduk. Geldiğimiz günden sonra 6 tane ilçe yönetimi değişikliği zaruret etti. Bu değişimden sonra geriye kalan 13 ilçe ile hiçbir ayrım gözetmeksizin bugünlere geldik. 11 ayı tamamlamak üzeriyiz bizden öncekileri yönetimlere yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz. Bu 11 ay süre içerisinde Denizli'deki valilikten tutun, kaymakamlıktan tutun sivil toplum örgütlerinden tutun hepsine ziyaretler gerçekleştirdik. Bu zaman zarfı içinde bizden önceki yönetimlerden kalan tüm borçları çok şükür yönetim olarak hepsini sıfırladık. Bu andan itibaren hiçbir Allah'ın kulunun Milliyetçi Hareket Partisinden alacağı yoktur" diye konuştu.

Daha sonra kürsüye çıkarak konuşma yapan MHP Genel Başkan Yardımcısı Emin Haluk Ayhan, partisine yöneltilen eleştirilere karşı cevap verdi.

Partisinin üyelerine seslenen Ayhan, "Bizim ifadelerimiz, davranışlarımız herkes tarafından beğenilmesi bize mutluluk verir. Ama demokraside herkesin aynı fikirde olması, siyasi, sosyal, ekonomik anlamdaki politikalarda birebir örtüşmesi, mümkün olmayabilir. Dolayısıyla burada çok anlamlı, değerli düşünceleri, değerlendirmeleri bir araya gelerek, yapacağız. Hepiniz soracaksınız, bundan doğru yok. Yalnız bunu iyi niyet içinde, gayet net bir şekilde yapacağız" dedi.

Kendi partisini eleştiren Cumhuriyet Halk Partisine cevap veren Ayhan, önceki dönemlerde CHP'nin HDP ile birlikte hareket ettiğini kaydetti. Ülkenin içinde olduğu durumdan dolayı ve AK Parti ile uzlaştıklarını belirten Ayhan, "Etrafımızda bölgesel problemler devam ediyor. Güneyimiz meydanda, ülkenin içindeki problemler meydanda, artan jeopolitik riskler var. terör ülkeyi sarmış, tehdidin boyutları artmış, savaşın eşiğine gelinmiş, inisiyatif alıyorsunuz. Bizim orada bir tasarı geçirme imkanımız var mı sayısal olarak, yok. Biz orada bir önerge verdiğimiz zaman geçme imkanımız var mı kendi sayımızla, yok. Muhalefet partileriyle işbirliği içinde, bir imkanımız var mı, o da yok. Milliyetçi Hareket Partisi 11 Ekim 2016'da inisiyatif aldı. Görüyorsunuz o tarihten itibaren Milliyetçi Hareket Partisinin dedikleri konuşuluyor. Bu anayasa görüşmelerinin önceki görüşmeleri, müzakere dönemlerinde onların neye evet, neye hayır diyeceklerini hep beraber göreceğiz. Bizim millet olarak, şu anki fiili durumdan çıkmamız lazım" ifadelerini kullandı.
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