MHP'den referandum genelgesi: Aynı tercihteki partilerle ortak çalışma yapılabilir

Bahçeli, 16 Nisan Anayasa Referandumu kapsamında parti teşkilatlarına genelge gönderdi. Genelgede, "16 Nisan'da evet diyen kardeşlerimiz kadar hayır tercihinde bulunacak kardeşlerimiz de bizim için değerlidir. Partimiz demokratik ahlakın kılavuzluğunda milletimizin her ferdine ulaşacak, sandıkta evet demeleri için ikna edecektir. Değişenin rejim değil, hükümet etme sistemi olduğu anlatılacaktır. Ayrıca 16 Nisan'dan sonra devletteki açmaz ve sistemik bunalımların son bulacağı aktarılacak, herkes kucaklanacak, her insanımızın gönlüne girilecektir" ifadeleri yer aldı.

'MHP EVET İRADESİNİ TEK BAŞINA MİLLETİMİZLE PAYLAŞACAKTIR'

Bahçeli, genelgede, MHP'nin referanduma kendi imkan ve kabiliyetleriyle hazırlanacağını ifade ederek, "Ancak, referandumda aynı tercihler içinde bulunacağımız siyasi parti ya da partilerle gerek görüldüğü takdirde ortak çalışmalar da belirli sınır ve eşikler çerçevesinde yapılabilecektir. Zorunlu ve zorlayıcı haller dışında propaganda çalışmalarımız diğer partilerle bir ve aynı kümede olmayacaktır. MHP evet iradesini tek başına, kendi üslup, ilke, tecrübe ve siyasi müktesebatı dahilinde milletimizle paylaşacaktır" dedi.