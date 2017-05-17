MHP'den Erdoğan-Trump görüşmesine ilişkin değerlendirme

MHP Genel Başkan Yardımcısı Şefkat Çetin, Erdoğan-Trump görüşmesine ilişkin, 'Trump görüşmede hangi sözleri vermiş olursa olsun, asıl önemli olan atacakları somut adımlardır' dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Şefkat Çetin, Erdoğan-Trump görüşmesine ilişkin, "Trump görüşmede hangi sözleri vermiş olursa olsun, asıl önemli olan atacakları somut adımlardır" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Şefkat Çetin, 21 Mayıs'ta yapılacak il kongreleri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyareti ile ilgili yazılı basın açıklaması yaptı. "Birlikte yaşadığımız insanların kardeşlik hukukunu bozmayı amaçlayan bölücü terör örgütlerinin faaliyetlerini destekleyen ve silahlandıran ülkelere dost ve müttefik gözüyle bakmamız mümkün değildir" diyen Çetin, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyaretinde Trump'la görüşmesinin ana gündeminin, bu ülkenin Türkiye'nin düşmanı terör örgütüne silah yardımı yapıyor olması manidardır. ABD'nin Türkiye ile müttefiklik hukukuna uygun davranmadığı ortadadır. ABD, NATO üyesi ve müttefiki Türkiye'nin güvenlik endişelerini hiçe sayarak terör örgütü PYD'yi alenen silahlandırmaktadır. PYD'ye silah verilmesi terörle iş birliğidir. Nasıl ki DAEŞ bir terör örgütü ise PYD ve PKK da birer terör örgütüdür. Bu silahların Türkiye'ye karşı kullanılabileceği ortada olduğuna göre, müttefikimiz alenen Türkiye'ye düşmanlık yapmaktadır. Sözde müttefikimiz, Suriye'nin kuzeyinde PYD-PKK'nın devletleşmesini sağlayacak ve enerji kaynaklarını Akdeniz'e çıkaracak bir koridor inşa etme projesinden vazgeçmiş gibi gözükmemektedir. Türkiye'nin kaygılarını ortadan kaldıracak adımlar atılmadığı sürece, ilişkilerin müttefiklik seviyesinde sürdürülmesi güçleşecektir. Bu durumdan Türkiye kadar ABD de zarar görecektir. Trump'la yapılan görüşmede iki ülkenin ilişkileri ve bölgemizdeki politikalar hakkında nokta ya da virgülden ziyade bolca ünlem işareti kullanıldığı ve önümüzdeki günlerin de böyle geçeceği ortadadır. Partimiz Türkiye'nin ABD ile ipleri koparmasını gerçekçi bulmamaktadır. Tıpkı diğer küresel aktörler gibi ABD ile de ilişkilerin sürdürülmesi Türkiye gibi stratejik bir kavşak noktasındaki ülke için neredeyse zorunluluktur. İlişkiler sürse bile, Türkiye'nin bütünlüğünü tehdit edecek Suriye'de bir PKK devleti kurma politikasında ısrar edilmesi halinde, eninde sonunda Türkiye kendi başına bu meseleye nokta koymak zorunda kalacaktır" ifadelerini kullandı.



"ORTAK TAVIR ALINMADIĞI TAKDİRDE TÜRKİYE'NİN..."

Trump'ın verdiği sözlerden ziyade atılacak adımların önemli olduğunu söyleyen Çetin, "Trump görüşmede hangi sözleri vermiş olursa olsun, asıl önemli olan atacakları somut adımlardır. Suriye'de PKK devleti için koridor kurulması ve PYD'ye silah verilmesi gibi politikalardan vazgeçilmediği sürece Türkiye'nin ABD ile gerçek manada müttefiklik ilişkisinden söz edilemeyecektir. PKK, YPG, DAEŞ ve FETÖ gibi terör örgütlerine karşı ortak tavır alınmadığı takdirde, Türkiye'nin kendi başına sınır ötesi terörle mücadele meşruiyeti olacaktır. ABD'nin Türkiye'nin güvenliğini ve istikrarını yakından ilgilendiren meselelerle ilgili tutumu, Türk-ABD ilişkilerinin kaderini belirleyecektir. Türkiye, AB ve ABD odaklı politikalara mahkum olmayacak bir stratejik zenginliğe sahiptir. Türkiye'nin potansiyel gücünün bilinci içerisinde dış ilişkilerimizin geliştirilmesine ihtiyaç vardır. Bu nedenle Türkiye bugüne kadar ihmal ettiği başta Türk Dünyası olmak üzere bütün Asya ve Afrika ile ilişkilerini yönetecek Türk Dünyası Bakanlığı ve Asya ve Afrika'dan sorumlu bakanlıklar kurmalı, ilişkilerini geliştirmelidir" diye konuştu.

"Türkiye'yi hava savunma sistemlerinden dahi mahrum bırakan batılı müttefiklerimize olan bağımlılığımız bir an önce sona erdirilmelidir" diyen Çetin, "Türkiye milli savunma sanayini geliştirmek ve bağımlılıktan kurtulmak mecburiyetindedir. Türkiye'nin milli düşünen, ülkesinin çıkarlarına odaklanmış, sadece bugünlere değil on yıllar sonrasına hazırlık yapacak bir şahlanışa ihtiyacı vardır. Ülkemizin etrafında sürekli daralan çemberi kırmanın yolu güçlü bir fikrin, inançlı kadroların azim ve kararlılığı ile mümkündür. Milliyetçi Ülkücü Hareket'imizin kadroları, 21 Mayıs Pazar günü 41 ilimizde aynı anda tek bir vücut halinde teşkilatımızın gücünü, inancını ve azmini ortaya koyarak, milletimizin ihtiyacı olan enerjiye ve iradeye sahip olduklarını bütün dünyaya ilan edecektir" açıklamasında bulundu.

