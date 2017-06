MHP'den CHP'ye bayram ziyareti

MHP Genel Başkan Yardımcısı Emin Haluk Ayhan başkanlığındaki MHP heyeti, CHP'ye bayram ziyaretinde bulundu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Emin Haluk Ayhan, MHP Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri Kadir Şekerci ve Mesut Çelik, Ramazan Bayramı dolayısıyla CHP Genel Merkezi'ne ziyarette bulundu. MHP heyetini CHP Ankara Milletvekili Levent Gök karşıladı. Gök, "Öncelikle sizleri görmekten büyük mutluluk duyduk. Cumhuriyet Halk Partisi adına, Milliyetçi Hareket Partisi'nin tüm camiasına şahsınızda iyi bayramlar diliyoruz. Önemli bir Ramazan ayını geride bıraktık. Umarız ve dileriz ki bu Ramazan Bayramı ülkemize huzur ve esenlik açısından iyi bir süreç olur" dedi.



"BÖLGEMİZ DE, TÜRKİYE DE ÇOK SORUNLU"

Bölgesel meselelerin, CHP'nin "Adalet Yürüyüşü" ve terörün gündemde olduğunu belirten Gök, şunları söyledi:

"Biz sizin şahsınızı yakından da tanıyoruz; kimliğinizi, kişiliğinizi, demokratik parlamento için çabalarınızı her zaman görüyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiyemizin önemi partilerinden birisi ve demokratik parlamenter sistemi içerisinde her zaman yer bulmuş bir parti. Biz de ciddiyetle, önemle takip ediyoruz. Tabii az önce ifade ettiğiniz gibi bölgemiz de sorunlu, Türkiye de çok sorunlu. Türkiye'nin giderek kutuplaştığı bir gerçek. Türkiye'nin hızla bu iklimden çıkması ve herkesin yaşayacağı, demokratik ve adaletli bir dünya içerisinde yaşayacağı bir düzen tesis etmenin gerektiğini düşünüyoruz. Tabii burada en çok pay sahibi olan iktidar partisi. Az önce bahsettiğiniz uzlaşmacı tavra iktidar partisinin biz bugüne kadar yaklaştığına pek fazla tanık olmadık. İktidar partisine düşen toplumdaki tüm hassasiyetleri gözeterek, toplumu adil yönetmek. Adil olmak işin özü. Bu çerçevede bir kere Türkiye bir terör belası ile karşı karşıya, PKK, DHKP-C, IŞİD gibi terör örgütleri ne yazık ki eylem gerçekleştirebiliyorlar ve çok sayıda masum insanımız, polisimiz, askerimiz şehit oluyor. Terör konusunda biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak tereddütsüz iktidara her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu ifade ediyoruz. İktidar partisinin de bize şimdilik 'benim bir ihtiyacım yok' diyerek karşılık verdiğini de bilmenizi isteriz. Ama Cumhuriyet Halk Partisi bu konuda hassas bir parti, Türkiye'yi kuran bir parti. Türkiye'de terör olmadan herkesin eşit ve adil yaşayacağı bir düzen hepimizin sorumluluğunda, buna özen gösteriyoruz."



"BÜYÜK BİR ÜLKÜ İÇİN YÜRÜYORUZ"

CHP'nin "Adalet Yürüyüşü"ne de değinen Gök, "Adalet Yürüyüşü sadece milletvekilimiz Enis Berberoğlu'nun tutuklanması ile ilgili değildir. Bu bardağı taşıran son damladır. Türkiye'deki gelir dağılımındaki adaletsizlikten tutun, kadınlara yönelik şiddet, çocuklara yönelik cinsel taciz, işinden atılan ama hakkını alamayan işçi, medya özgürlüğü, hayatın her alanını kapsayan büyük bir kavram, büyük bir ülkü için yürüyoruz. Yürümek demokratik bir haktır. Cumhuriyet Halk Partisi meşru, demokratik hakkını kullanarak tüm 80 milyon adına farkında olmasalar da, içinde olmasalar da bir yürüyüş sergiliyor. Buna ihtiyacımız var. Adalete ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.



"SİYASİ PARTİLERİN ASGARİ MÜŞTEREKLERDE UZLAŞMASININ GEREKLİLİĞİNE İNANIYORUZ"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Ayhan da, siyasi partilerin asgari müştereklerde siyasi, sosyal ve ekonomik alanda uzlaşmasının gerekliliğine inandıklarını belirterek, "Sizleri görmekten mutlu olduk. Bayramınızı tebrik ediyoruz. Bölgede bir takım kaos ve gelişmeler var. Bunun ülkeye yansımalarını, mutlaka bu yansımaların getirdiği bir takım olumsuzluklar var. Ama biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak daha önce sizinle de yaptığımız gibi şunu net bir şekilde söylüyoruz; siyasi partilerin asgari müştereklerde siyasi, sosyal ve ekonomik alanda uzlaşması gerekliliğine inanıyoruz. Uzlaşmanın iki temel dinamiğinin olduğunu söylüyoruz. Bunun bir tanesi milliyetçilik, bir tanesi de demokrasi" diye konuştu.

(Selçuk Böke / İHA)