MHP'den CHP'ye '15 Temmuz' eleştirisi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, 'Kimse demokrasi havarisi kesilmesin, herkes 15 Temmuz'daki konumuna baksın. Açıklama yapmak için neden gece yarılarını beklediklerini izah etsinler' ddedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, "Kimse demokrasi havarisi kesilmesin, herkes 15 Temmuz'daki konumuna baksın. Açıklama yapmak için neden gece yarılarını beklediklerini izah etsinler" ddedi.

MHP Tekirdağ İl Başkanlığını ziyaret eden MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, 16 Nisan 2017 tarihinde yapılacak olan referanduma ve 15 Temmuz gecesi yaşanan hain darbe girişimine ilişkin açıklamada bulundu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin meclis bombalandığı sırada, darbeye karşı çıkarak duruşunu belirttiğini ifade eden Durmaz, "Kimse demokrasi havarisi kesilmesin, herkes 15 Temmuz'daki konumuna baksın. Açıklama yapmak için neden gece yarılarını beklediklerini de kamuoyuna doğru izah etsinler" dedi.



"EVET DİYOR, EVET DİYECEĞİZ"

Anayasa değişikliğini Türkiye için istediklerini ve bunu milli beka ve Türklüğün kutlu varlığı için, tarihi gördüklerini ifade eden Durmaz, "Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin gelmesiyle, devlete düzen, ülkeye huzur gelecek. Milli birlik ve kucaklaşma ahlakı, alanını genişletecektir. Türkiye tek yürek, Türkiye milleti tek ses olacaktır. Türkiye Cumhuriyetinin milli güvenliğine destek çıkıyor 'evet' diyoruz. Türk milletinin bekasını ve refahını temin etmek istiyor, 'evet' diyoruz. Toplumsal huzur ve asayişimizi çok ciddi tehlikelere karşı yalnız bırakmıyor, 'evet' diyoruz. Türk milliyetçiliğinin açtığı yolda, milli ruh ve ahlakın belirlediği ilkeler etrafında devletin yeniden yapılandırılmasına 'evet' diyor 'evet' diyeceğiz. Bağımsızlığımız tehlikededir. Korumak için 'evet', Cumhuriyetimiz sarsılmaktadır, korumak için 'evet', bin yıllık kardeşliğimiz tartışılmaktadır mahfuz tutmak için 'evet', milli kültür varlıklarımız, milli kimlik ve onurumuz aşındırılmaktadır onarmak için 'evet', bu ülke için yeminimiz vardır, vazgeçilmeyecektir. Bizim için bayrağa sahip çıkmak yemindir. Vatana sahip çıkmak yemindir. Türkiye'mize sahip çıkmak yemindir. Biz 'Ne Mutlu Türküm' diyenlerin son kalesiyiz. 16 Nisan'da yeminlerine bağlı kalarak, 'evet' diyecek olan Milliyetçi-Ülkücü hareketiz" diye konuştu.



"AÇIKLAMA YAPMAK İÇİN NEDEN GECE YARILARINI BEKLEDİKLERİNİ DE KAMUOYUNA DOĞRU İZAH ETSİNLER"

Milliyetçi Hareket Partisinin rakamlarla, oranlarla ve vekil sayılarıyla ifade edilemeyeceğinin 15 Temmuz gecesi somut bir şekilde ortaya çıktığını ve bunu bütün kamuoyunun çok yakından bildiğini de ifade eden MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz, "Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ortada hiç kimse yokken, ne Cumhurbaşkanı, ne Başbakan, ne Genelkurmay Başkanı, Ne MİT Müsteşarı ve ne de muhalefet lideri ortada yokken yeri belli olup, genel merkez binasında darbeye karşı çıkan, 'her türlü darbeye karışıyız, demokrasinin ve hükümetin yanındayız' açıklamasını yapan, yani hangi koşullar altında, meclisin bombalandığı saatlerde, yeri belli olup darbeye karşı çıkan bir lidere bir anlayışa sahiptir. Kimse demokrasi havarisi kesilmesin, herkes 15 Temmuz'daki konumuna baksın. Açıklama yapmak için neden gece yarılarını beklediklerini de kamuoyuna doğru izah etsinler" diyerek konuşmalarını noktaladı.

(Halil Dağ / İHA)