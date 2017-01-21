MHP'de toplu istifa! Sosyal medyadan duyurdular...

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Akseki İlçe Başkanı Mustafa Başgör ve yönetim kurulu, son dönemde gerek parti içinde gerekse de parti dışında uyguladığı politikalar nedeniyle görevden istifa ettiğini duyurdu.

MHP Akseki İlçe Başkanı Mustafa Başgör, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, istifa kararını duyurdu.

Başgör'ün açıklamasında, "Bugün itibariyle MHP İlçe Teşkilatı Başkanlığı görevini yönetim kurulu üyeleri ile birlikte bırakıyorum. Bu istifanın sebebine gelince son dönemde partimizin gerek parti içinde gerekse de parti dışında uyguladığı politikaların bizlerle mücadele eden ve oy veren, Türk devletinin ve milletinin milli hafızası ve refleksi olan Ülküdaşlarımızın büyük çoğunluğunda rahatsızlığa sebep olmasına ve incitmesine kanaat getirmemizdir. Bu şartlar altında daha fazla görevde kalamayacağımıza karar verdik" ifadelerine yer verdi.