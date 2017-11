MHP baraja mı takılıyor? Flaş seçim barajı açıklaması!

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Celal Adan, MHP'nin hiçbir dönem baraj problemi olmadığını belirterek, "Burada gördüğünüz manzara ortada. Bugün Türkiye'de en haklı, söyledikleri en iyi anlaşılan ve milletin lehine irade ortaya koymuş MHP'nin baraj problemini düşünmek akıl dışı bir olaydır." dedi.

Adan, partisinin Bayrampaşa İlçe Başkanlığı tarafından organize edilen ve ilçedeki otelde gerçekleştirilen programda, partililer, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

MHP DEMOKRASİNİN TEMİNATIDIR

MHP'nin millete bir tek zararı olmadığını dile getiren Adan, "MHP lideri Alparslan Türkeş ve Devlet Bahçeli'nin söyleyip de bu milletin zarar gördüğü tek bir şey var mı? Tarihi haklılığı kazanıyoruz fakat milletimiz çok büyük zarar görüyor. Biz MHP olarak, istikrarın, devletin ve demokrasinin teminatıyız. MHP'yi verilen destek istikrara verilen destektir, demokrasiye verilen destektir, devletin insanlık var oldukça yaşamasına öncülük yapan iradeye verilen destektir." diye konuştu.

ŞIRNAK VE SAMSUN AYNI HAKLARA SAHİP

Bölge coğrafyasının milli olmadan ve demokrasisiz yönetilemeyeceğini ifade eden Adan, şöyle konuştu: "ABD'de bir eyalette Amerikan Başkanının yaptığı bir açıklamanın tercümesi geldi bana. Diyor ki Amerikan Başkanı, 'Bu ülkede herkes her türlü tercihle yaşayabilir. Her türlü tercihle mutlu olabilir ama Amerika Birleşik Devletleri'nde bir şeyi asla yapamaz, devletin kuruluş iradesiyle çatışanların nefes alma hakkı yoktur.' Dünyanın her tarafında devlet böyle savunulurken bizde devlete karşı olmak, devleti yıkma faaliyetleri milletin yarıştığı bir alan haline dönüşmüştür. Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu devletin iradesi Türktür. Öyle bir büyük Türk milliyetçiliği ki Şırnaklı hangi haklara sahipse Samsunlu da aynı haklara sahip, Diyarbakırlı hangi haklara sahipse Trabzonlu da aynı haklara sahip. Biz büyük bir milletiz, adımız Türk milletidir. Bunu bize çok görenler MHP'ye haksızlık etti. MHP demokrasiyi, Türk milliyetçiliğini savunuyor. Türkiye'nin yüzde 90'ı bugün MHP'nin endişelerini duymakta ve ancak MHP'nin düşünceleri çerçevesinde Türkiye'nin tehlikeleri atlatabileceği inancını taşımaktadır."

Celal Adan, Türkiye'nin birliğini, geleceğini, milliyetçiliğin kuracağını, milliyetçilik olmadan Türkiye'nin kalkınamayacağını belirterek, bu söylemleri nedeniyle MHP'nin çok saldırıya uğradığını anlattı.

"MHP'NİN HİÇBİR DÖNEM BARAJ PROBLEMİ OLMAMIŞTIR"

Daha sonra bir gazetecinin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin seçim barajıyla ilgili konuşmasını hatırlatması üzerine Adan, şunları kaydetti: "Genel Başkanın açıklaması çok açık. Bunu kavrayanlar var, kavramayanlar var. Türkiye'de tartışılması gereken bütün konuların ortak akılla şekillenmesi noktasında bir irade ortaya konmuş. MHP'nin ne söylediğini hiç düşünmeden MHP'ye düşmanlık yapanlar onu saptırıyorlar. Orada MHP Genel Başkanının söylediği şeyler çok açık. MHP'nin hiçbir dönem baraj problemi olmamıştır. Burada gördüğünüz manzara ortada. Bugün Türkiye'de en haklı, söyledikleri en iyi anlaşılan ve milletin lehine irade ortaya koymuş MHP'nin baraj problemini düşünmek akıl dışı bir olaydır. Bu toplantıya benzer toplantılar İstanbul'un her tarafında yapılmakta ve önümüzdeki günlerde partiye üye olmak için bir büyük gayretin olduğunu biliyoruz. MHP güçlüdür, söyledikleri doğrudur, milletimiz bunu kavramıştır. Kimse endişe etmesin, o baraj tartışmaları son derece art niyetli yapılan tartışmalardır."