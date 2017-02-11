11.02.2017 13:52 MHP Bahçeli başkanlığında toplandı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) yönetimi, Genel Başkanı Devlet Bahçeli başkanlığında Konya'da toplandı. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) yönetimi, Genel Başkanı Devlet Bahçeli başkanlığında Konya'da toplandı.

MHP Milletvekilleri, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) üyeleri 2 oturum olarak yapılması beklenen ve basına kapalı gerçekleşen toplantıda referandum sürecinde izlenecek kampanyayı konuşacak. Bir otelin salonunda süren toplantıların ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 12 Şubat Pazar günü basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.



