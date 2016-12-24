Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak:
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak:

ANKARA (İHA) â€' MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak, 'Rejim değişikliği yapılıyor' eleştirileriyle ilgili, 'MHP'ye göre rejim değişikliği söz konusu değildir. Rejimimiz cumhuriyettir. Buna ilişkin değişiklik teklifi yoktur. Rejim değişikliği değil, hükümet sistemi değişikliği, hükümet sistemi netleştirilmesidir. Bizim sistemimiz 1982'den beri parlamenter sistem mi yarı başkanlık mıdır çok da belli değildir' dedi.

ANKARA (İHA) â€" MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak, "Rejim değişikliği yapılıyor" eleştirileriyle ilgili, "MHP'ye göre rejim değişikliği söz konusu değildir. Rejimimiz cumhuriyettir. Buna ilişkin değişiklik teklifi yoktur. Rejim değişikliği değil, hükümet sistemi değişikliği, hükümet sistemi netleştirilmesidir. Bizim sistemimiz 1982'den beri parlamenter sistem mi yarı başkanlık mıdır çok da belli değildir" dedi.

TBMM Anayasa Komisyonunda anayasa değişikliği teklifiyle ilgili görüşmeler devam ediyor. MHP Afyonkarahisar Milletvekili Parsak, MHP adına söz aldı. Parsak, iki başlı yürütme sorununun 1982 Anayasası'ndan önce de var olduğunu belirterek, 2007 yılında Anayasa değişikliği ile birlikte çifte meşruiyet sorununun gündeme geldiğini ifade etti.

2007 yılında 367 garabetinin anayasa değişikliği ile sonuçlandığını söyleyen Parsak, Cumhurbaşkanı'nın halk seçimiyle birlikte tartışmaları aşan bir mahiyetin ortaya çıktığını ifade etti. Parsak, Cumhurbaşkanı'nın halk tarafından seçildikten sonra sorunun siyasi sorun haline geldiğini savundu.

Milliyetçi Hareket Partisi'ne yönelik 'falanca partinin arkasından gittiniz' eleştirilerine cevap veren Parsak, "Milliyetçi Hareket Partisi 47 yılın hiçbir döneminde hiçbir partinin benim söylediğim ama söylemekten imtina ettiğim halde bazı milletvekillerimizin hatırlattığı diğer sıfatların hiçbiri mahiyetinde davranmamıştır. Milliyetçi Hareket Partisi sadece ve sadece kendi doğrularını yapmıştır, varlık sebebinden kaynaklanan, tarihî sorumluluklarından kaynaklanan tutarlı, istikrarlı doğrularını yapmıştır. Bu doğrular kimi zaman A partisiyle, kimi zaman B partisiyle yan yana gelmiştir, bu gayet doğaldır. Bu, Milliyetçi Hareket Partisinin A partisinin, B partisinin vagonu, koltuk değneği, bastonu, yedek lastiği, vesairesi olduğu anlamına gelmez, bilakis, Milliyetçi Hareket Partisi'nin doğru yaptığını, diğer partilerin de o doğru etrafında o noktaya geldiğini belki işaret eder" ifadelerini kullandı.

Anayasa'nın ilk dört maddesinin 2011 yılında kurulan Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nda milli ve üniter devlet konusunun tartışıldığını belirten Parsak, "Anayasa'nın Türk anayasası olduğu, Türk anayasasının ilk 4 maddesi, ilk 4 maddeye hakim olan milli ve üniter devlet ilkesi, milli ve üniter devlet ilkesinin yansımaları olan 42'nci maddedeki eğitim dilinin Türkçe olduğu, 66'ncı maddedeki Türk vatandaşlığı, 127'nci maddedeki yerel yönetimlerde özerkliğin söz konusu olamayacağı mahiyetindekiler tartışma konusu değildir. Hükümet sistemi odaklı bir tartışma yapılmıştır burada. Hükümet sistemi odaklı bir tartışma da esasen kaçınılmaz bir tartışmadır. 1982 Anayasası'nın hükümet sistemi çerçevesinde başından itibaren tartışmalı olduğunu ifade ettim sözlerimin başında, o yetki sorumluluk dengesizliği itibarıyla özellikle. Bu durumun, ülkemizin çok sıkıntılı bir döneminde, Türk devletinin bekasının söz konusu olduğu bir dönemde, Türk milletinin birliğinin, beraberliğinin söz konusu olduğu bir dönemde. Türk milleti, Türk devleti kendi güvenliği için şu anda Suriye'de bir mücadele hâlinde. Irak'taki gelişmeleri hepimiz biliyoruz. Buradaki gelişmeler Kilis'ten, Diyarbakır'dan, Ankara'dan, İstanbul'dan ayrı okunmaz, değerlendirilmez. Bugün Türk devletinin güvenliğini, Türk milletinin güvenliğini sağlarken, başkent Ankara'nın, İstanbul'un güvenliğini sağlarken, Edirne'nin, Tekirdağ'ın güvenliğini sağlarken buralardan başlamak durumundasınız. Yapılmakta olan, yapılmaya çalışılan rejim değişikliğidir denilmeye çalışıldı, ifade edildi. Bu yaklaşımları da saygıyla dinledik, dikkatle dinledik, ben buna bir şey söyleyemem. Ben Milliyetçi Hareket Partisinin yaklaşımını söylerim.

MHP'ye göre rejim değişikliği söz konusu değildir. Rejimimiz cumhuriyettir. Buna ilişkin değişiklik teklifi yoktur. Rejim değişikliği değil, hükümet sistemi değişikliği, hükümet sistemi netleştirilmesidir. Bizim sistemimiz 1982'den beri parlamenter sistem mi yarı başkanlık mıdır çok da belli değildir.

Parlamenter sistemde cumhurbaşkanlarının bu kadar yetkisi olmaz. Bunun karşısında, cumhurbaşkanı halk tarafından doğrudan doğruya seçilmez, seçilirse bu kadar yetkileri olmaz ki öylelikle Avrupa'daki kimi uygulamalar itibarıyla belki başkanlı parlamenter sistemden söz edilebilir, gene de özü parlamenter sistemdir ama hem bu kadar çok yetkileri hem bu üst düzeyde meşruiyeti ama hem de bu çerçevede sıfır mertebesinde sorumluluğu olan Cumhurbaşkanının yer aldığı sisteme bunu diyebilmek mümkün değildir" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine ilişkin olarak Parsak, "Cumhurbaşkanı yürütme yetkisine ilişkin konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarabilir. 'Anayasanın ikinci kısmının birinci ve ikinci bölümlerinde yer alan temel haklar, kişi hakları ve ödevleriyle dördüncü bölümünde yer alan siyasi haklar ve ödevler Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenemez' deyince üçüncü bölümde yer alan sosyal ve ekonomik hakların düzenlenebileceği sonucu çıkıyor olmalı ki vergi ödevi de burada düzenlendiği için belki de öyle değerlendirilerek; hayır, bununla sınırlı değil sınırlamalar. Anayasada münhasıran kanunla düzenlenmesi öngörülen konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamaz. Kanunda açıkça düzenlenen konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamaz. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kanunlarda farklı hükümler bulunması hâlinde kanun hükümleri uygulanır. Türkiye Büyük Millet Meclisinin aynı konuda kanun çıkarması durumunda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi hükümsüz hâle gelir" şeklinde konuştu.
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
PKK propagandası yapan şahısların evinde FETÖ dokümanları çıktı
Seramiksan kupada da kazandı
Beşiktaş ilk yarıyı önde kapattı
Spor Toto Süper Lig
Spor Toto Basketbol Ligi
Başbakan Binali Yıldırım: '2017'de Türkiye bambaşka bir konumda olacak'
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Bakan açıkladı! DAEŞ'in yayınladığı görüntüler gerçek mi?
Bakan açıkladı! DAEŞ'in yayınladığı görüntüler gerçek mi?
İsrail'den sert tepki: ABD İsrail'i terk etti!
İsrail'den sert tepki: ABD İsrail'i terk etti!
Belçika'dan skandal PKK kararı
Belçika'dan skandal PKK kararı
Darbenin kritik ismi ek ifade verdi!
Darbenin kritik ismi ek ifade verdi!
Erdoğan Putin'i suikast için bilgilendirdi
Erdoğan Putin'i suikast için bilgilendirdi
Bahçeli: Eğer video doğruysa alayı birden yakılmalı!
Bahçeli: Eğer video doğruysa alayı birden yakılmalı!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
PKK propagandası yapan şahısların evinde FETÖ dokümanları çıktı
PKK propagandası yapan şahısların evinde FETÖ dokümanları çıktı
Seramiksan kupada da kazandı
Seramiksan kupada da kazandı
Beşiktaş ilk yarıyı önde kapattı
Beşiktaş ilk yarıyı önde kapattı
Spor Toto Süper Lig
Spor Toto Süper Lig
Spor Toto Basketbol Ligi
Spor Toto Basketbol Ligi
Başbakan Binali Yıldırım: '2017'de Türkiye bambaşka bir konumda olacak'
Başbakan Binali Yıldırım: '2017'de Türkiye bambaşka bir konumda olacak'
'Anayasa değişikliğini tamamlarsak...'
'Anayasa değişikliğini tamamlarsak...'
Elazığspor maç yorgunu
Elazığspor maç yorgunu
Babel, Vodafone Arena'da
Babel, Vodafone Arena'da
Anayasa Komisyonunda tartışma
Anayasa Komisyonunda tartışma
MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak:
MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak:
Babel, Vodafone Arena'da
Babel, Vodafone Arena'da

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English