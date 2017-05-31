MGK toplantısı sona erdi

Bildiride, ABD'nin Rakka operasyonu kapsamında YPG'ye yağtığı silah yardımına tepki verildi: "Türkiye'nin beklentisi gözardı edilerek Suriye Demokratik Güçleri kisvesi altında faaliyet gösteren PKK/PYD-YPG terör örgütüne uygulanan destek politikasının dostluk ve müttefiklikle bağdaşmayacağı vurgulanmıştır."

IŞİD, FETÖ VE PKK VURGUSU

Bildiride şöyle devam edildi: "FETÖ, PKK ve DEAŞ başta olmak üzere, her türlü tehdide karşı alınan tedbirler görüşüldü. DEAŞ'la mücadelede tüm uyarılarımıza rağmen, bazı teröristlerin çeşitli ülkelerde eylem yapması sorgulanmalı.

'AB'YE TAM ÜYELİK DOĞRULTUSUNDA…'

Bildiride Avrupa Birliği'yle (AB) ilişkilere de değinildi: "Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkilerinin tam üyelik hedefi doğrultusunda vize muafiyeti, fasıllar konusunda çıkartılan engellerin kaldırılması ve sığınmacılara yapılacak yardımlarla ilgili taahhütlerin yerine getirilmesi çerçevesinde geliştirilmesinin desteklendiği ifade edilmiştir."