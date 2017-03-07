MGK Genel Sekreteri Hacımüftüoğlu'nu kabul etti

Başbakan Binali Yıldırım, MGK Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu'nu kabul etti.
Başbakan Binali Yıldırım, MGK Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu'nu kabul etti. Başbakan Binali Yıldırım, MGK Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu ile Çankaya Köşkünde bir araya geldi. Kabul, basına kapalı gerçekleşti. (Enise Vural / İHA)
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.