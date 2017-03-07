MGK Genel Sekreteri Hacımüftüoğlu'nu kabul etti

Başbakan Binali Yıldırım, MGK Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu'nu kabul etti.

Başbakan Binali Yıldırım, MGK Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu'nu kabul etti.

Başbakan Binali Yıldırım, MGK Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu ile Çankaya Köşkünde bir araya geldi. Kabul, basına kapalı gerçekleşti.

(Enise Vural / İHA)