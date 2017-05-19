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MFÖ söyledi, kışladaki askerler de izledi
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MFÖ söyledi, kışladaki askerler de izledi

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Üsküdar'da düzenlenen MFÖ konseri ile kutlandı. Selimiye Kışlası'nda vatani görevini yerine getiren askerler de kışladan konseri izleme fırsatı buldu. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de konseri izleyen Mehmetçikleri selamladı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Üsküdar'da düzenlenen MFÖ konseri ile kutlandı. Selimiye Kışlası'nda vatani görevini yerine getiren askerler de kışladan konseri izleme fırsatı buldu. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de konseri izleyen Mehmetçikleri selamladı.
19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, yurt genelinde düzenlenen konser ve etkinliklerle kutlandı. Üsküdar Belediyesi tarafından Harem Meydanı'nda kurulan sahnede de Üsküdarlılar için Türk müziğinin sevilen ismi MFÖ sahne aldı. Birbirinden sevilen parçalar ile gençlerin coştuğu konserin sürpriz izleyicileri ise Selimiye Kışlası'nda vatani görevlerini yerine getiren askerler oldu. Kimi zaman parçalara eşlik edip kimi zaman da cep telefonları ile şarkıları kaydeden askerler kendilerine verilen selamı karşılıksız bırakmayıp el salladılar. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de kışladan konser alanını izleyen askerlere selam vermeyi unutmadı. Başkan Türkmen'in konuşması ardından sahneye çıkan usta isimlerden oluşan MFÖ, herkesin diline pelesenk olmuş şarkılarını coşku ile dile getirdi. Konseri izlemeye gelen vatandaşlar ise şarkılara eşlik ederken cep telefonları ile bu anları ölümsüzleştirip kayda aldı.

BAŞKAN TÜRKMEN'DEN KIŞLADAKİ ASKERLERE SELAM
Gençlere seslenirken Selimiye Kışlası'ndan konser alanını seyreden askerlere selam veren Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Hayat sahnesi aynı zamanda bir kahramanın sahnesidir. Sizler geçmişin mirasçısı geleceğin kahramanlarısınız. Sizler bu ülkenin, bu milletin gerçek kahramanlarısınız. Nasıl ki 19 Mayıs 1919'da, en önemli kahramanlıkların başlangıcı olan o günlerde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları nasıl bir destan yazmışsa işte bizim şanlı Türk gençliğimiz olarak sizlerde her zaman tarihteki yerinizi alıyorsunuz. Bizleri Selimiye Kışlamızda vatani görevini yapan sevgili askerlerimize de buradan selamlarımızı iletiyoruz. Sevgili askerlerimiz, sizlerle gurur duyuyoruz" diye konuştu.
(Harun Basat - Başak Akbulut - Özge Yağmur /İHA)

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