Mezuniyet dönüşü feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde iki aracın çarpıştığı kazada mezuniyet töreninden dönen lise son sınıf öğrencisi hayatını kaybetti, 2 öğrenci de yaralandı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde iki aracın çarpıştığı kazada mezuniyet töreninden dönen lise son sınıf öğrencisi hayatını kaybetti, 2 öğrenci de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, 8 Kasım Mahallesi İstasyon Caddesi'nde meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte lise mezuniyet eğlencesinden dönen B.A.'nın kullandığı 39 SU 307 araç ile Turgay K. idaresindeki 39 NS 564 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada araçta bulunan lise son sınıf öğrencileri sürücü B.A. ile B.S. ve Burçak Derecik yaralandı. Vatandaşların ihbarıyla kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan Burçak Derecik, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yaralı 2 kişinin tedavilerinin ise devam ettiği, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

(Kaner Akaner / İHA)