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Mezarlık yandı, Türk bayrağı yanmadı
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Mezarlık yandı, Türk bayrağı yanmadı

Muğla'da 300 hektar ormanlık alan ile birlikte yaklaşık 55 evin yandığı yangında mahalle mezarlığının büyük bölümü de yandı. Mezarlıkta bulunan şehit Celal Çambel'in mezarı başında bulunan Türk bayrağı yangında zarar görmedi.

Muğla'da 300 hektar ormanlık alan ile birlikte yaklaşık 55 evin yandığı yangında mahalle mezarlığının büyük bölümü de yandı. Mezarlıkta bulunan şehit Celal Çambel'in mezarı başında bulunan Türk bayrağı yangında zarar görmedi.
Gençlik ve Spor Bakanlığı 'Damla Projesi' kapsamında Muğla'da bulunan Türkiye'nin birçok bölgesinden kız öğrenci, Menteşe'nin kırsal mahallesi Zeytin'de meydana gelen orman yangını sonrası evleri yanan mahalle sakinlerini ziyaret etti. Yangında büyük bölümü yanan mahalle mezarlığında dua eden kız öğrenciler, mezarlıktaki şehit Cemal Çambel'in mezar ziyaretinde öğrendikleri olay karşısında gözyaşlarını tutamadılar. Özellikle Suriyeli kız öğrenci Rama Alsabsabi dua okunduktan sonra gözyaşlarına hakim olamadı.
Gençlik ve Spor Bakanlığınca yürütülen 'Damla Projesi' kapsamında 40 üniversite öğrencisi, Muğla'daki yangın sonrası programlarını yarım keserek Zeytin Mahallesi'ne geldiler. Vatandaşlardan sonra mezarlık ziyareti gerçekleştiren öğrenciler, şehit Celal Çambel'in mezarını da ziyaret ettiler. Ziyarette yangın esnasında mezar başında bulunan Türk bayrağının yangın esnasında sadece uçlarının zarar gördüğünü öğrenen öğrenciler duygusal anlar yaşadı. Şehit mezarı başında bir kız öğrenci Yasin-i Şerif okuduktan sonra dua edildi. Dua esnasında Suriyeli kız öğrenci Rama Alsabsabi gözyaşlarına hakim olamadı. Suriyeli öğrenci Rama Alsabsabi İHA'ya yaptığı açıklamada, "Ben Suriye'den geldim. Kayseri'de yaşıyorum. Damla Projesi ile birlikte Muğla'ya gelmek nasip oldu. Yangın olayını sonra duyduk. Yardımcı olmak istiyoruz ama elimizden ne gelebilir. Ben de aynısı yaşadım. Benim evim yok Suriye'de şu anda. Bu acıyı hiçbir şey hafifletemez. Ne kadar Allah yardımcınız olsun desek de, ne kadar geçmiş olsun desek de bu olayların hepsini geçiyorum, bu Türkiye bayrağına hiçbir şey olmaması, bu mezara bir şey olmaması beni duygulandırdı. Bu mezara hiçbir şey olmaması bence Türkiye'nin ister Türkmenistan, Suriye, ister Iraklı, ister çeşitli yerlerden gelen mazlumların yardım ettiği o mazlumların duası ile oluyor. Allah sınamasın Türkiye'yi. Ben gerçekten Türkiye'yi çok seviyorum. Olur ki bir gün Türkiye'den gidersem, memleketimden ayrıldığım gibi ağlarım. Bundan eminim. Ben aslında ağlamak istemiyordum. Bu kadar büyük bir yangında bu kadar evin yanmasına rağmen, bu kadar hayvanın ölmesine rağmen, bu mezada bir şey olmaması, bu bayrağa hiçbir şey olmamasını anlamıyorum, kelimeler sığmıyor. Allah bir daha göstermesin" dedi.
Muğla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Serkan Öçalmaz yaptığı açıklamada, "Damla Projesini ilimiz genelinde gerçekleştirdiğimiz sırada Türkiye ve ilimizi üzen bu vahim olay karşısında biz de duyarlılığımızı göstermek için gençlerimiz ile birlikte şu anda buradaki yangın alanındayız. Devletimiz burada şefkatli elini gösterirken, biz de genliğimiz adına, burada bakanlığımız adına yapmış olduğumuz bir takım destek malzemelerini kendilerine ulaştırdık. Şu anda şehitlik anıtına geldiğimiz zaman biz de gördüklerimize inanamadık. Türk bayrağımız bu vahim olay karşısında yanmamış. Ayrıcı şehit mezarına da hiçbir şey olmaması insanın tüylerini diken diken ediyor. Allah'ın varlığına bir kez daha çocuklar ile birlikte şahit olduk" şeklinde konuştu.

JANDARMANIN ŞEHİT VE BAYRAK HASSASİYETİ
Şehit Jandarma Onbaşı Celal Çambel'in mezarındaki Türk bayrağının sadece uçlarının yangından etkilendiğini fark eden Muğla İl Jandarma Komutan Yardımcısı Numan Öksüz ve 'Zıpkın' Komando Bölük Komutanı ve komandolar, yangından çok az etkilenen Türk bayrağını yangından bir gün sonra sabah erken saatlerde değiştirdiler. Şehidin mezarını da temizleyen Muğla İl Jandarma ekipleri, aynı şekilde mahallenin değişik noktalarında asılı bulunan ve yangından etkilenen Türk bayraklarının hepsini de yenisi ile değiştirdikleri öğrenildi.

ŞEHİT JANDARMA ONBAŞI CELAL ÇAMBEL
Menteşe'nin Zeytin Mahallesi'nde çıkan orman yangınında yanan mezarlıkta bulunan şehit Jandarma Onbaşı Celal Çambel, 1985 yılında Hakkari Çukurca'da teröristler ile girilen çatışmada şehit olmuştu.
(Bekir Tosun - Eren Ayhan/İHA)
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