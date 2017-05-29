Mezarlık yakınında mühimmat bulundu

Van'da etkisiz hale getirilen iki teröriste ait olduğu değerlendirilen mühimmatlar, bir mezarlık yakınında bulundu.

Van'da etkisiz hale getirilen iki teröriste ait olduğu değerlendirilen mühimmatlar, bir mezarlık yakınında bulundu.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 18 Ocak 2017 tarihinde Edremit ilçesinde ölü olarak ele geçirilen Elçin Elif (K) S.T. ve Avesta (K) S.Ç. isimli örgüt mensuplarına ait olduğu değerlendirilen mühimmat ve malzemelerin Şabaniye Mezarlığı civarında olduğu istihbaratı üzerine 26 Mayıs 2017 günü arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Yapılan aramada 2 adet el bombası, 7 adet elektronik anahtar sistemi (telsiz ve saat ile düzenlenmiş-5 tanesi uzaktan kumandalı, 2 tanesi zaman ayarlı), 8 adet şarjör, 200 adet Kaleşnikof fişeği, 1 adet kırmızı kutu içerisinde 2 adet entegre, 3 adet röle, 5 adet elektronik devre, 25 adet fünye, 1 adet el telsizi, 1 adet kütüklük ele geçirilmiştir" denildi.

