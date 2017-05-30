Mezarları böyle taşıdılar

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yapımı tamamlanmak üzere olan Gökçeler Barajı'nın su tutmaya başlamasıyla Çakmak Mahallesi'ndeki 130 mezardan 30'u nakledildi.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yapımı tamamlanmak üzere olan Gökçeler Barajı'nın su tutmaya başlamasıyla Çakmak Mahallesi'ndeki 130 mezardan 30'u nakledildi.

Çakmak Mahallesi'ndeki mezarlığın sular altında kalacak olması nedeniyle köylüler, dilekçe vererek yakınlarının mezarlarını taşınmasını istedi. 30 köylünün mezarların taşınması için dilekçe vermesi üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı Gazipaşa Mezarlıklar Birimi çalışma başlattı. Çakmak Mahallesi Arıkyeri Mezarlığında dün itibariyle nakil işlemleri başladı. Mezarların açılması sırasında duygu dolu anlar yaşandı. Kimi vatandaş mezarların açılması sırasında gözyaşlarına hakim olmazken, kimisi ise sıranın gelmesini beklerken yakınının mezarı başında dua etti. Yaklaşık 10 görevli ve köylülerin nezaretinde iş makineleriyle açılan mezarlardan alınan kemik parçaları kefenlenerek Karakaya Mezarlığa nakledildi.



"30 MEZARIN TAŞIMASINI YAPACAĞIZ"

Antalya Büyükşehir Belediyesi İlçe Hizmet Müdürü Hasan Zeyni Çelik, yapımı devam eden Gökçeler Barajı'nın muhtemelen 17 Haziran'dan itibaren su tutmaya başlayacağını belirterek, "Su altında kalacak 130 mezarın taşınması gündeme geldi. Daha önce köylüler müracaatlarını yaptı. Devlet Su İşleri (DSİ) bu konuda çalışma yapmayınca, mezarları kaldırma işlemi de bize kaldı. Toplamda tespit ettiğimiz 130 mezar var. Ancak bunların hepsini almıyoruz. Sahipli olan, dilekçesini veren 30 mezarın taşımasını yapacağız. Muhtemelen buradaki çalışmamız 3-4 güne biter. Başvuru yapılmayan ve sahipsiz mezarlar burada kalacak" diye konuştu.

Yakını nakledilen Halis Arslan, duygularını ifade ederken "Çok acı bir duygu, insan toprak olmuş. Neyini götürüp neyini götürmediklerini göremiyoruz toprak içinden. Küçük çocuklar toprak olmuş" dedi.

Arıkyeri Mezarlığına yaklaşık 10 yıldır hiç defin yapılmadığını belirten İbrahim Baş, 67-68 yıl önce ninesini buradaki mezarlığa defnettiklerini söylerken gözyaşlarına boğuldu.

Aynı mezarlıkta evladının ve ninesinin bulunduğunu belirten Fatma Baş, "Yüreğim cız ediyor. Bu tarafta çocuğum yatıyor, bu tarafta ninem" diye konuştu.

(Ahmet Mervan Taş / İHA)