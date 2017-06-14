Meyve yüklü aracın devrilme anı kamerada

Tem otoyolunda meyve yüklü kamyonet, bariyerleri aşarak şarampole yuvarlandı. Olayda sürücü yaralandı.

Tem otoyolunda meyve yüklü kamyonet, bariyerleri aşarak şarampole yuvarlandı. Olayda sürücü yaralandı.

Tem Otoyolu Edirne istikameti Mahmutbey mevkiinde sabah saatlerinde, Yakup Aydın yönetimindeki 34 LK 5514 plakalı meyve yüklü kamyonet, önce bariyerlere çarptı ardından takla atarak şarampole yuvarlandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis,itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kamyonet içinde sıkışan Aydın çevredeki vatandaşlar tarafından çıkartılarak aracın üzerine alındı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 çalışanları da yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. Sürücü Yakup Aydın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Edirne istikametine uzun araç kuyrukları oluştu. Kazanın kaldırılmasıyla trafik akışı normale dönerken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aracın yuvarlanma anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

(Volkan Kayalar / İHA)