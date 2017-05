Meyve ve sebzelerin tazeliği bu cihaza emanet

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Biyomühendislik Bölümü tarafından geliştirilen cihaz sayesinde meyve ve sebzelerin tazeliği test edilebilecek.

Manisa CBÜ Biyomühendislik Bölümü Öğretim Üyesi Yard. Doç. Dr. Emine Kemiklioğlu ve Biyomühendislik Bölümü öğrencileri Özlem Özen ile Berfin Gürboğa tarafından yapılan çalışmalarla "MeSeTa" adı verilen cihaz geliştirildi. Prototip olarak çıkarılan cihaza ilk olarak laboratuvarda belirlenen meyve ve sebzeler için sınır değerler yüklendi. Cihazda bulunan iğneler meyve ve sebzelere batırılarak ölçüm işlemi başlatılıyor. 30 saniye süren işlem sonucunda cihazda bulunan ekranda meyve ve sebzenin bayat olup olmadığı görülebiliyor. Ayrıca taze olan ürünlerde cihazın üzerinde bulunan led ışık yeşil yanarken, bayat ürünlerde ise kırmızı yanarak uyarı veriyor. Şu an için sadece meyve ve sebzelerin durumunun ölçüldüğü cihaz geliştirilerek süt ve süt ürünlerinin de ölçülmesi hedefleniyor. Daha ilerde ise cihaz sayesinde GDO'lu ürünlerle organik ürünler de ayrılabilecek.



"PATENT ALIM SÜRECİNDEYİZ"

Cihazla ilgili bilgi veren Manisa CBÜ Biyomühendislik Bölümü Öğretim Üyesi Yard. Doç. Dr. Emine Kemiklioğlu, "Aslında geliştirdiğimiz cihazın çıkış noktası meyve ve sebze israfından kaynaklanan değerleri geri kazanabilmek ve ya azaltabilmekti. Genellikle gümrüklerde ve gıda firmalarında kullanılabileceğini düşündüğümüz bir cihaz geliştirdik. Cihazı geliştirirken öncelikle laboratuvar koşullarında meyve ve sebzelerin zamana bağlı olarak direnç değişimlerini ölçtük. Her bir meyve ve sebze için bu değerleri optimize ettikten sonra cihazımıza yükledik. Her bir sebze ve meyvenin farklı bir değerleri olduğu için farklı yazılımlar yazarak mevcut olan cihazı yüklenmeleri sağladık. Daha sonrasında cihazın üzerinde üç farklı led ışık yerleştirerek ürünlerin tazeliklerini ve ya bayatlıklarını tespit etmeye çalıştık. Ürünümüz tazeyse yeşil ışık yanarken, ürünün bayatsa kırmızı ışık yanıyor. Bu şekilde geliştirilen cihazla şu an için sebze ve meyvelerin tazeliklerine bakabiliyoruz. Ama ürünümüz hala daha geliştirme aşamasında olduğu için ilerleyen aşamalarda süt ve süt ürünlerini, GDO'lu gıdayla, organik gıdaların birbirinden ayrılmasında da aynı cihazı kullanabilmeyi amaçlıyoruz" dedi.

Cihazla ilgili patent başvurusunda bulunduklarını da sözlerine ekleyen Kemiklioğlu, "Cihazımız için hali hazırda patent başvurumuz var. Patent alım sürecindeyiz şu an" diye konuştu.

Öte yandan, Yard. Doç. Dr. Emine Kemiklioğlu ve Biyomühendislik Bölümü öğrencileri Özlem Özen ile Berfin Gürboğa tarafından geliştirilen 'MeSeTa' isimli cihaz, Manisa CBÜ tarafından düzenlenen Üniversite Öğrencileri Arası Genç Girişimciler Yarışmasında birincilik ödülüne layık görüldü.

(Aykut Yeniçağ/İHA)