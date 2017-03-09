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Mevsimlik tarım işçileri ücretleri yüzde 13 arttı
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Mevsimlik tarım işçileri ücretleri yüzde 13 arttı

Mevsimlik tarım işçilerinin ortalama günlük ücretleri yüzde 13,4 arttı.

Mevsimlik tarım işçilerinin ortalama günlük ücretleri yüzde 13,4 arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 yılı tarımsal işletme işgücü ücret yapısını açıkladı. Buna göre; tarımsal işletmelerde 2016 yılında mevsimlik tarım işçilerinin günlük ücretleri bir önceki yıla göre yüzde 13,4 artarak 59 TL, sürekli tarım işçilerinin aylık ücretleri ise yüzde 9,5 artarak bin 677 TL oldu.
Mevsimlik kadın işçilerin günlük ücretleri yüzde 14,4 artış göstererek 53 TL olurken, erkek işçi ücretleri de yüzde 12,4 artış göstererek 66 TL oldu. Sürekli tarım işçilerine ödenen aylık ücret, kadın işçiler için yüzde 9,3 oranında artarak 1 456 TL ve erkek işçiler için ise yüzde 9,7 artarak 1 714 TL olarak gerçekleşti.
Seçilmiş faaliyet türlerine göre mevsimlik işçilere ödenen günlük ücretlere bakıldığında, en fazla mevsimlik işçi çalıştırılan faaliyetlerden, çapalama hizmetleri için kadın işçilere 48 TL, erkek işçilere 54 TL, hasat hizmetleri için kadın işçilere 54 TL ve erkek işçilere ise 62 TL olarak gerçekleştiği görüldü.

MEVSİMLİK KADIN İŞÇİLERDE EN YÜKSEK GÜNLÜK ÜCRET ORDU'DA
Tarımsal işletmelerde mevsimlik tarım işçilerine yapılan en yüksek günlük ücret ödemesi kadın işçiler için 69 TL ile Ordu, erkek işçiler için ise 89 TL ile Ardahan ilinde gerçekleşti. En düşük ücret ise, kadın işçiler için 33 TL, erkek işçiler için 43 TL ile Hatay ilinde oldu.

SÜREKLİ ERKEK İŞÇİLERDE EN DÜŞÜK AYLIK ÜCRET MALATYA'DA
Tarımsal işletmelerde sürekli tarım işçilerine ödenen aylık ücretlere bakıldığında, kadın işçilere bin 500 TL ile Ankara ve Balıkesir'in, erkek işçilere 2 bin 132 TL ile Bursa'nın en yüksek ödemenin yapıldığı iller olduğu görüldü. En düşük ücretler ise, kadın işçiler için bin TL ile Aydın, erkek işçiler için ise 867 TL ile Malatya ilinde gerçekleşti.

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