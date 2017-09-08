08.09.2017 20:52 Mevsimlik işçilere ait minibüs devrildi: 11 yaralı

Gaziantep'te fındık işçilerini taşıyan minibüs direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi, olayda 11 kişi yaralandı. Gaziantep'te fındık işçilerini taşıyan minibüs direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi, olayda 11 kişi yaralandı.

Olay bugün sabah saatlerinde Adana-Şanlıurfa Otoyolu Gaziantep Batı Gişeleri civarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre Karadeniz bölgesinden fındık işçilerini memleketlerine taşıyan 34 VR 8084 plakalı minibüs sürücüsü Orkun G.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrularak devrildi. Kazada araçta bulunan 14 kişiden 11'i yaralandı.

Kaza sonrası Evin B. (16), Neriman P. (13), Fevzi B. (52), Besime p. (52), Yüksel B. (40), Mustafa B. (12), Delila B. (17) isimli yaralılar ihbar üzerine olay yerine çağrılan ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

(Orhan Erkılıç - Mehmet Bulut/İHA)

