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Mevlid okuttu, davalık olmaktan kurtuldu
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Mevlid okuttu, davalık olmaktan kurtuldu

Trabzon'da meydana gelen olayda, vefat eden bir kişinin adını ve fotoğraflarını kullanarak sosyal paylaşım sitesi facebook'ta sahte profil açan bir kişi, vefat eden adına mevlit okutarak, şikayetçi ile uzlaşıp davalık olmaktan kurtuldu.

Trabzon'da meydana gelen olayda, vefat eden bir kişinin adını ve fotoğraflarını kullanarak sosyal paylaşım sitesi facebook'ta sahte profil açan bir kişi, vefat eden adına mevlit okutarak, şikayetçi ile uzlaşıp davalık olmaktan kurtuldu.

Geçtiğimiz yıl Trabzon'da meydana gelen olayda, Ü.İ. (27) isimli genç kız, vefat eden babasının adı ve fotoğraflarının; amcası C.İ. (68) tarafından kullanılarak sosyal paylaşım sitesi facebook'ta sahte profil oluşturulduğu iddiasıyla Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulundu. Akabinde, Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Soruşturma sırasında, geçtiğimiz günlerde Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosunca hukuk bilgisine sahip bir uzlaştırmacı görevlendirildi. Bunun üzerine, Ü.İ. ve amcası C.İ. 'yi bir araya getiren uzlaştırmacı, taraflarla müzakerelere başladı. Müzakereler sonrasında uzlaşmayı kabul eden Ü.İ. , amcası olan C.İ. 'den babası adına mevlid okutması halinde uzlaşabileceğini beyan etti. Amca C.İ. 'nin Yomra Kaşüstü Mahallesi Ulu Camii'nde mevlit okutması üzerine amca C.İ. yeğeni Ü.İ. ile uzlaşarak davalık olmaktan kurtuldu.

Geçtiğimiz aylarda Ceza Muhakemesi Kanunu'nda yapılan düzenleme ile birçok suçun uzlaşma kapsamına alındığını belirten yetkililer hakaret, tehdit, kasten yaralama, taksirle yaralama, konut dokunulmazlığını ihlal etme, hırsızlık, dolandırıcılık, ticari sır ile bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin açıklanması suçlarının bu kapsam içerisinde yer aldığını belirttiler.

Mahkeme stresini yaşamadan dosya kapanıyor

Dosyaların karara bağlanmasının 6 ay ila 1,5 yıl arası sürebildiği ve birçok vatandaşın dava açılana dek ve dava açıldıktan sonrada duruşmalara gidip gelme stresini yaşayarak mağdur oldukları olayı tekrar tekrar hatırlayıp travma içerisine girdikleri ve huzursuzluk yaşadıklarını ifade eden yetkililer, uzlaştırma kurumunun bu mağduriyetlerin önüne geçtiğini savundular.

Klasik adalet mekanizmasında suç-ceza ilişkinin dışına çıkılan uzlaştırmanın bir kültür haline dönüştüğü ve bu sayede ceza olarak adlandırabilecek ancak hukuka uygun isteklerin dosyadaki şikayetçilerin talepleri doğrultusunda şekillendiği yetkililer tarafından dile getirildi. Hakkında dava açılan şüphelilerin ceza almaları durumunda bunların kesinleştiği anda sabıka kaydına işlendikleri ve bu durumun kişilerin gelecekleri açısından olumsuz kanaat oluşturarak işe alım süreçlerinde mağduriyetlere sebep olduğu belirtildi.

"Uğraşma uzlaş" sloganıyla Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Uzlaştırma Bürosu'nun Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) 'nden aldığı istatistiklere göre 2016 yılında ortalama 350'yi aşkın vatandaşın uzlaştırıldığı öğrenildi.
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