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'Mevduat kapma yarışı üzerinden...'
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'Mevduat kapma yarışı üzerinden...'

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, mevduat kapma yarışı üzerinden faizlerin artırılması sonucunu doğuracak bir noktaya gidilmemesi gerektiğini söyledi.

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, mevduat kapma yarışı üzerinden faizlerin artırılması sonucunu doğuracak bir noktaya gidilmemesi gerektiğini söyledi.
Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Vodafone Türkiye sponsorluğunda gerçekleştirilen Ceo Club toplantısına katıldı. 'Büyüme ve İstihdam' başlıklı zirvede konuşan Canikli burada yaptığı açıklamalarda mevduat kapma yarışı üzerinden faizlerin artırılması sonucunu doğuracak bir noktaya gidilmemesi gerektiğini belirtti. Böyle bir yarışın hiç kimseye bir faydası olmayacağını aktaran Canikli, "Bundan en büyük zararı sonuç itibariyle finans ve bankacılık sektörünedir. Böyle bir yarış hiçbir zaman yeni kaynakların oluşmasına katkı sağlamaz. Kaynaklarımız sınırlı biliyoruz, tasarruf oranlarımız yetersiz bunun farkındayız. Ama bunun yöntemi anlamsız bir mevduat yoluyla faizlerin yükseltilmesi değil ki. Bunu yaptığınız zaman toplam kaynak miktarı artacak mı? artmayacak, ne olacak? Sadece mevcut olan kaynaktaki maliyet yükselecek. Sonuçta bu gidecek reel sektörün üzerine bir kambur olarak ortaya çıkacak. Ekonominin üzerine yük olarak ortaya çıkacak. O nedenle bunu da epey zamandır yakinen takip ediyoruz. Yakın planda aşırı bir rekabetin oluşmaması içinde gereken her türlü çalışmayı yapıyoruz elbette kuralar çerçevesinde. Her şey serbest piyasada belirlenir genel kuralımız budur. Bundan hiç taviz vermiyoruz. Bu kuralı bozacak hiçbir adım atmıyoruz, atmayacağız" dedi.

"ÇALIŞANLARIN HAKLARININ KORUNMASI BİZİM ÖNCELİĞİMİZDİR"
Bugüne kadar hayata geçirmekte zorlanılan tüm reform paketlerinin hayata geçirildiğini ifade eden Canikli, "Buna en çetrefilli konular dahil. Mesela kıdem tazminatıyla ilgili çalışmamız son aşamada inşallah oda hayata geçecek. Her zaman söylüyorum çalışanların haklarının korunması bizim için önceliğimizdir. Bundan hiç taviz vermeden bu meseleyi de çözeceğiz. Çünkü bu da reel sektör ve firmalar üzerinde ciddi bir yüktür. Bir prangadır adeta. Bugün kıdem tazminatı yükü realize edilmeye kalkışılsa herhalde Türkiye'de önemli firmaların mali yapıları ciddi anlamda sarsılır. Ciddi bir tehdit unsuru aynı zamanda, bunu hep halının altına süpürerek gidemeyiz. Bununla bir şekilde yüzleşmemiz ve çözmemiz gerekiyor" diye konuştu.

"FİRMALARDAN BEKLENTİMİZ MÜTEŞEBBİS KABİLİYETİ"
Canikli, firmalara her türlü desteği vereceklerini fakat firmaların sadece bir ürünün üretilmesi için müteşebbis kabiliyetlerini görmek istediklerini dile getirdi. Canikli, "Onun dışındaki bütün risk unsurlarını teşvik modeli çerçevesinde bir sunabileceğiz. Bu çok önemli aradığımız sadece bunu gerçekleştirebilecek müteşebbis kabiliyeti. En önemli değerde o, sermayeden de daha değerli diğer bütün üretim araçlarından çok daha değerli. Türkiye bu altyapıya sahip. Şuan karşımda duran tablo bile bunu gerçekleştirebilecek içeriğe, tecrübeye, bilgi birikimine sahip. Bunun bütün dünya söylüyor" açıklamalarında bulundu.
Türkiye'nin geleceği açısından, hem ihracat potansiyelinin artırılması hem de cari dengenin korunması gerektiğine dikkat çeken Canikli, "Ürünlerin Türkiye'de ama uluslararası piyasa fiyatıyla üretilebilir olması gerekiyor. Geçici destekler söz konusu olabilir ama kalıcı destek yok. Firmalar ayağa kalkana kadar bu destek sağlanacak ayağa kalkıp yürümeye başladıktan sonra korumaya ihtiyacı oluyorsa ona bir desteğimiz olamaz. Ondan sonra kendi uluslararası rekabet kuralları çerçevesinde yürüyebilmesi gerekir" şeklinde konuştu.

"GAYRİMENKUL SERTİFİKASINI TAM OLARAK ANLATAMADIK"
Gayrimenkul sertifikasını tam olarak anlatamadıklarını ve anlaşılamadığını belirten Canikli, "Bu yeni bir mekanizma. Ama özellikle gayrimenkul sektörüne çok büyük katkı sağlayacak bir sistem. Sıfır hatayla düzenlendi. Fakat tam olarak ilgi gösterilmedi. Gayrimenkul yatırım ortaklarına inanılmaz destekler verdik. Hiçbir eksiği yok aslında şuanda. Ama talep sınırlı. Gayrimenkul sertifikası bu anlamda bu alandaki talep eksikliğini giderecek olan bir enstürüman. Uygulamayı TOKi üzerinden başlattık. Uygulama sonuçlarını görsün vatandaş, yatırımcı ondan sonra talep artacak diye düşünüyoruz" dedi.
(Ali Canberk Özbuğutu - Gül Kaba/İHA)

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