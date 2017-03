'Mevcut sistemin Adnan Menderes'i idama götürdü'

Başbakan Binali Yıldırım, mevcut sistemin Adnan Menderes'i idama götürdüğünü belirterek, 'Bunların iktidar olma, milletin gönlüne girme şansları hiç ama hiç yok. Acaba nereden bir fırsat çıksa, bir karambol olsa da biz de iktidarın bir kenarında tutuversek diye bakıyorlar. Tarih boyunca hep böyle oldu, o alışkanlıkları devam ediyor. O Pensilvanya'daki terörist başı da gelip hesabını verecek. Başbakanı ayaklarına çağırıp pijamalarıyla uğurlamak için 'hayır' diyorlar' dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, mevcut sistemin Adnan Menderes'i idama götürdüğünü belirterek, "Bunların iktidar olma, milletin gönlüne girme şansları hiç ama hiç yok. Acaba nereden bir fırsat çıksa, bir karambol olsa da biz de iktidarın bir kenarında tutuversek diye bakıyorlar. Tarih boyunca hep böyle oldu, o alışkanlıkları devam ediyor. O Pensilvanya'daki terörist başı da gelip hesabını verecek. Başbakanı ayaklarına çağırıp pijamalarıyla uğurlamak için 'hayır' diyorlar" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, İzmir'in Aliağa ilçesindeki ENKA Spor Salonunda sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlarla buluştu. Alkışlarla karşılanan Başbakan Yıldırım, salonu turlayarak karanfil dağıttı. Aliağa'da vatandaşlar İzmir'in dağlarında çiçekler açar marşını 'Evet'e çevirdi. Vatandaşlar hep bir ağızdan 'İzmir'in dağlarında çiçekler açar, sandıklardan 'evet'ler çıkar' dedi. Bunun üzerine Başbakan Binali Yıldırım da, "İzmir kararını vermiş, evet diyor" diye karşılık verdi.



"TERÖR ÖRGÜTLERİ YOK ETMEYE KARARLIYIZ"

Başbakan Yıldırım, 15 yıldır hizmet etmekten yorulmadıklarını belirterek, "AK Parti olarak her an milletimizle kalp kalbe omuz omuza olduk. AK Parti'yi sizler kurdunuz. Milletten aldığımız güçle her türlü engeli aştık. Vesayet odaklarına asla boyun eğmedik. Emanetinize canımız pahasına sahip çıktık. Sizlerin başını önüne eğdirecek hiçbir iş yapmadık. 2002 yılından bu yana bu güzel ülkeyi üç kat büyüttük. Yolları böldük, ülkeyi böldürtmeyiz. Bütün terör örgütlerini bir daha gelmemek üzere yok etmeye kararlıyız" dedi.



"16 Nisan yeni bir diriliş olacak"

Türkiye'nin dört bir yanını inşa etmenin onuruyla durduklarını belirten Yıldırım, "Ülkemiz, milletimiz, gençlerimiz için yeni bir yolculuğa çıktık. Bizler çağ açıp çağ kapatan Sultan Fatih'in torunlarıyız. Bize durmak yakışmaz. Dünya büyük bir hızla değişiyor. Bu değişime ayak direyenlerin ayakta durma şansları yoktur. Darbe anayasası ile Türkiye'nin bu değişimi gerçekleştirmesi imkansızdır. Bu ülkenin önünü tıkamaya kimsenin hakkı yoktur. 16 Nisan yeni bir diriliş, yeni bir yükseliş olacak. 16 Nisan'da vereceğiniz karar, Türkiye'nin aydınlık yarınlarını sizler açacaksınız" diye konuştu.



"BU SİSTEM ADNAN MENDERES'İ İDAMA GÖTÜRDÜ"

15 yıldır iktidarda oldukları süre içinde Türkiye'yi üç Türkiye yaptıklarını belirten Başbakan Yıldırım, "Doğru işleyen bir sistem olsaydı, arzılar çıkarmasalardı bugünkü Türkiye bir Türkiye daha olurdu. Bütün zorluklara rağmen bir Türkiye'yi 3 Türkiye yaptık. Geçen seçimde meydanlarda yeni bir anayasa sözü verdik. Bütün siyasi partiler aynı sözü verdi. O sözü verenler, ana muhalefet partisi, HDP bölücü parti. Bugün artık ikide bir yolda kalan bu anayasaya öyle sahip çıkıyorlar ki insanın aklı şaşıyor. Bunca yıl sistem sebebiyle çekilen sıkıntılar yokmuş gibi davranıyorlar. Mevcut sistem ülkenin büyümesi için yetersiz kalıyor. Vesayetçi anlayış mevcut anayasa ısrar ediyor. İstiyorlar ki bu antidemoraktik sistem seçilmişlerin tepesinde demokrasi kılıcı gibi saplandı. Mevcut sistemin adına 'parlamenter sistem' dedik, ama bir türlü demokratik işleyen bir sistem haline getiremedik. Hep siyasette baskılar oluştu. Gençler hatırlamaz, tarihe göz atın. Merhum Adnan Menderes göreve geldiğinde kefenimi giyerek geldim demedi mi, Merhum Turgut Özal, Sayın Recep Tayyip Erdoğan, "Kefenimi giydim demedi mi? Bu sistem Adnan Menderes'i idama götürdü, Turgut Özal'ın başına neler geldi biliyoruz" diye konuştu.



"O PENSİLVANYA'DAKİ TERÖRİST BAŞI DA GELİP HESABINI VERECEK"

Refah Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan'ın başbakanlıktan indirilip partisinin kapatıldığını hatırlatan Başbakan Yıldırım, şunları söyledi:

"Vesayet odakları iş adamlarının bir araya gelmesi ile onların baskısıyla başbakanlıktan indirildi partisi kapatılmadı mı? 17-25 Aralıkta Recep Tayyip Erdoğan'ı bu FETÖ'cüler vatan hainliği ile suçlamadılar mı? Başbakanlıktan alaşağı etmeye kalkışmadılar mı? Yine yargı eliyle Türkiye'nin en büyük partisini iktidar partisini kapatmaya teşebbüs etmediler mi? 15 Temmuz'da FETÖ'cü hainler meclisi bombalayıp canımıza kast etmediler mi? Önce cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve bu ülkenin başbakanı sizin kardeşiniz dik durduk. Dedik ki milletimizle beraber bu alçaklara yol vermeyeceğiz, geçit vermeyeceğiz. Millet o gece meydanlardaydı. Bu vesayet odakları mevcut sistemin devamını niye istiyor. Bunların iktidar olma, milletin gönlüne girme şansları hiç ama hiç yok. Acaba nerden bir fırsat çıksa, bir karambol olsa da biz de iktidarın bir kenarında tutuversek. Tarih boyunca hep böyle oldu, o alışkanlıkları devam ediyor. O Pensilvanya'daki terörist başı da gelip hesabını verecek. Canları istediği zaman başbakanı, hükümeti al aşağı etmek. Böylece hak etmedikleri iktidarı ele geçirmek, bunların alışkanlığı haline gelmiş" dedi.



"PİJAMALI UĞURLAMAK İÇİN 'HAYIR'"

Başbakan Yıldırım, "Kendi çıkarlarını yine devam etmek istiyorlar. Başbakanı ayaklarına çağırıp pijamalarıyla uğurlamak için 'hayır' diyorlar. Vatandaşların referandumda bütün bunları iyi düşünmesini istiyorum" diye konuştu.