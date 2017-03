'Mevcut sistemde yetki sonsuz, sorumluluk sıfır'

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı sistemini kendisi için istediği eleştirilerine yanıt vererek, bunun doğru olmadığını, mevcut anayasanın cumhurbaşkanına sonsuz yetki verdiğini ve sorumluluğunun ise sıfır olduğunu söyledi.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı sistemini kendisi için istediği eleştirilerine yanıt vererek, bunun doğru olmadığını, mevcut anayasanın cumhurbaşkanına sonsuz yetki verdiğini ve sorumluluğunun ise sıfır olduğunu söyledi.

AK Parti Balıkesir teşkilat üyeleriyle akşam yemeğinde bir araya geldi. AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Kasım Bostan, Mahmut Poyrazlı, Sema Kırcı, Ali Aydınlıoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı A.Edip Uğur ilçe belediye başkanları ve çok sayıda teşkilat üyesinin bir araya geldiği yemekte açılış konuşmasını AK Parti Balıkesir İl Başkanı Hasan Demiraslan yaptı.

Büyükşehir Belediye Başkanı A.Edip Uğur ve Milletvekileri adına selamlama konuşması yapan Ali Aydınluoğlu'nun ardından teşkilat üyelerine seslenen Bakan Işık "AK Partiyi kuran irade aslında Recep Tayyip Erdoğan ve onun çalışma arkadaşlarının iradesi değildi tek başına. AK Partiyi kuran irade milletin iradesiydi, bunun geçici bir heves olmadığını milletimiz AK Parti'yi sahiplenerek gösterdi. 3 Kasım seçimlerine genel başkanın milletvekili adayı olamadığı bir süreçte seçime gittik. Engellediler de ne oldu millet sandıkları patlattı. Siz halkın iradesine demokrasi dışı yöntemlerle halkın size vereceği cevap açıktır. İktidara geldik demokrasi dışı vesait odaklarıyla uğraşıyoruz. 16 Nisan bütün bu süreçlerle bağlantılı, bütün bu teşkilatımızın bizzat yaşayarak bilen bir arkadaşınızım. Türkiye'de 7 yılda bir cumhurbaşkanlığı seçimi yapılıyor. Gerekli değişiklikleri yaparak 21 Ekim'de de referanduma gittik halkımızın yüzde 70'i evet diyerek artık cumhurbaşkanını halkın doğrudan seçmesini onayladı. Aslında 21 Ekim tarihi Türkiye'de parlamenter sistemin hukuken bittiği tarihtir. Bunu bitiren CHP'dir. Niye ? Var olan sistemi zorlayarak parlamenter sistemi çalışamaz hale getiren CHP'dir. Avazı çıktığı kadar bağırdıklarına bakmayın 2007'de ki günahlarını unutturmaya çalışıyorlar" dedi.



"BİR GEMİYİ İKİ KAPTAN BATIRIR"

2014'de cumhurbaşkanını doğrudan halk tarafından seçildiğini hatırlatan Bakan Işık "1982 anayasasında parlamenter sistemi benimsemiş olmakla birlikte cumhurbaşkanı yetkileri açısından başkanlık sistemini tercih etmiş. Parlamenter sisteme sahip olup da Türkiye Cumhuriyeti anayasasında cumhurbaşkanına verilen yetki kadar geniş yetkisi olan başka bir ülke yok. Parlamenter sistem orada durmuş başkanlık sistemine geçmiş, niye ? bu anayasa Kenan Evren'e göre yazıldı. Kişiye göre anayasa diyenler Cumhurbaşkanımızı o noktada eleştirenler maalesef 12 Eylül anayasasının cumhurbaşkanlığı yetkilerine yönelik maddelerine hiç eleştiri getirmediler. Kişiye özel anayasa diyorsanız Kenan Evren anayasası her türlü yetkisi var. Peki bu kadar geniş yetkileri olan cumhurbaşkanının sorumluluğu var mı mevcut anayasada ? Vatana ihanetle suçlanmanın dışında bir sorumluluğu yok. Diyorlar ki Recep Tayyip Erdoğan bunu kendisi için istiyor, eğer Recep Tayyip Erdoğan sayın Cumhurbaşkanımız kendisi için bir düzenleme isteseydi size çok samimi söylüyorum aman ha bu anayasanın noktasına virgülüne dokunmayın. Niye ? Yetki sonsuz, sorumluluk sıfır. Kendisi için isteyen insan yetkisini kaldırıp sorumluluk altına girer mi? Oluşan bu sistem bir gövdede iki baş demektir. Bir tarafta seçilmiş cumhurbaşkanı halkın doğrudan oyuyla seçilmiş, diğer tarafta da halktan yetki almış hükümet. Denizcilerin çok güzel bir ifadesi vardır bir gemiyi iki kaptan batırır" şeklinde konuştu.



"MUHALEFET HALKA ÜMİT VERMELİ"

Şuan ki sistemin sürdürülemeyeceğine dikkat çeken Bakan Işık "Bu sistemle Türkiye'nin bir yere gitmesi mümkün değil. Halkımız bunu gördüğü için ülkenin direksiyonunu AK Parti'ye teslim etti. CHP hayır diyor, bir adam getirmişler kampanya için, adamın bir hafta sonra dediği şu siz neden hayır diyorsunuz ve halka ne vaat ediyorsunuz ben anlamadım. Muhalefet halka umut vermeli. Halka umut vermeyen bir muhalefetin başarılı olma şansı var mı ? Ama başarılı olmak CHP'nin derdi de değil. Yüzde 24-25 oy onlara yetiyor. Bu referandumdan evet in çıkması sadece Türkiye için hayırlı olmayacak, inanın CHP içinde hayırlı olacak" dedi.



"TÜRK HALKI DİKTATÖRE OY VERMEZ"

Türk halkının bu güne kadar hiçbir diktatöre prim vermediğine vurgu yapan Bakan Işık "Kim bu konuda çizgiyi aştıysa halk kırmızı kartını gösterdi. Bizim halkımız diktatöre otoritere oy vermez. Ama şunu da bilir halkımız birine bir elbise giydirilmeye kalkılırsa o elbisenin o kişinin üzerine oturup oturmadığını da görür. 'Bölgede dünyada haksızlıklar var' denildiğinde birileri rahatsız oluyor. Bu insanların cumhurbaşkanımıza 'helal olsun çok başarılısın' demesini bekleye bilir miyiz? 2. Abdülhamid'e ne dedilerse bu günde cumhurbaşkanımıza aynısını söyleyeceklerdir. Ama oy alacağız diye Erbakan'ı anma programlarına gitmeyi ihmal etmiyorlar. Öyle bir coğrafyada yaşıyoruz ki, böyle bir coğrafyada yaşayan ülkenin ekmek, su kadar önemlidir. İstikrarsızlık bizim için çok ağır bedelleri olan bir durumdur. Daha önce bunların bedellerini ödedik. 70'li yılların istikrarsızlık ortamını Türkiye'yi ne kadar geri bıraktığını bilmeyen var mı ? 2002 'den bu yana Türkiye istikrarı sayesinde bunca problemi aynı anda göğüslemeyi başardı. Bu coğrafyada Türkiye için istikrar. Yönetimde istikrar diye temsilde adaleti çöpe mi atacağız ? Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde yönetimde istikrarı sandıkta sağlayacağız, temsilde adaleti de sandıkta sağlayacağız. Bu sistemde yüzde 10 barajı gereksiz, hükümeti zaten sandıkta seçiyoruz. Türkiye'nin bu coğrafyada istikrarını teminat altına alması gerekiyor. Türkiye'nin hızlı kararlar alabilmesi ve süratle uygulayabilmesi lazım.Parçalı bir yapı olsaydı Fırat Kalkanının kararını alabilir miydik? Fırat Kalkanı kararını almasaydık bu gün PYD kantonları birleştirmiş olur muydu ? Olurdu. Bunun maliyetinin Türkiye'ye ne olacağını hepimiz hesap edebiliyoruz. Şu içinde yaşadığımız süreç bile cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin Türkiye için ne kadar önemli olduğunu ortaya koyuyor" şeklinde konuştu.



"BALIKESİR TEŞKİLATI BENİ HEYECANLANDIRDI"

Seçim konusunda AK Parti teşkilatlarının hazırlıklı olduğuna değinen Bakan Işık "Bizler sizler idmanlıyız, 15 yılda 12. Seçime gidiyoruz. 16 Nisana kadar yapacağız çalışmalar ben inanıyorum ki Balıkesir'de de evet oylarının hayır oylarından daha fazla çıkmasını sağlayacak. Sizler gereğini yapacaksınız, bu gün sabahtan beri Balıkesir'de yaptığım programlarda doğrusu beni çok heyecanlandırdı, teşkilatlarımız havaya girmiş. Bizim teşkilatlar havaya girerse Allahın izniyle her şeyi alır götürür. İşte bu teşkilatçılık anlayışı partimizin kurulduğu günden bu yana Balıkesir'e çok şey kazandırdı. Balıkesir'e 16 milyarın üzerinde yatırım gelmiş. AK Parti'nin arkası sağlam sizler varsınız, kadınlarımız var, gençlerimiz var. Birlik ve beraberlik içinde olduğumuz sürece aşamayacağımız engel yok. 16 Nisan'da ki sonuçların ülkemiz, milletimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Hayırla hayır arasındaki farkı zaten hatırlatmama gerek yok"dedi.

(Hüseyin Tokmak - Otağ Fırıncıoğulları/İHA)