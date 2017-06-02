Metruk evdeki göçük ekipleri alarma geçirdi

Tokat'ta göçük meydana gelen tek katlı metruk binada iki çocuğun olma ihtimali kurtarma ekiplerini alarma geçirdi.

Tokat'ta göçük meydana gelen tek katlı metruk binada iki çocuğun olma ihtimali kurtarma ekiplerini alarma geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Küçük Beybağı Mahallesi Akdeğirmen Caddesi'nde bir bahçe içerisinde kullanılmayan boş durumda bulunan metruk binanın yıkıldığı ve içeri giren iki çocuk olduğu yönündeki ihbar üzerine ekipler alarma geçti. Olay yerine polis, AFAD, itfaiye ve 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi.

Ahşap bina yıkılırken 15-16 yaşlarında iki çocuğun kaçarak uzaklaştığını söyleyen mahalle sakinlerinden Emrah Topal'ın ifadesi üzerine ekipler rahat bir nefes aldı. Binada başka çocukların olma ihtimale karşı moloz yığınları arasında ekipler çalışma yaptı. 'Sesimi duyan var mı?' diye seslenerek dinleme yapan kurtarma ekipleri ayrıca tuğla, tahta parçalarını kaldırarak enkaz altında kimsenin olup olmadığına baktı. Olay yerine ayrıca iş makinesi getirilerek çalışma yapıldı. Kurtarma ekipleri binanın altında kimsenin olmadığını tespit ederek normale döndü.

(Nurhan İçmez /İHA)