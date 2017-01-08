08.01.2017 22:37 Metruk binada ceset bulundu

Manisa'nın Salihli ilçesinde metruk bir evde ceset bulundu. Manisa'nın Salihli ilçesinde metruk bir evde ceset bulundu.



Edinilen bilgiye göre, Kocaçeşme Mahallesi 64. Sokak'ta bulunan boş evde hareketsiz şekilde yatan bir kişinin olduğu ihbarı üzerine polis, evin içinde uzun bir süre önce öldüğü tespit edilen bir kişinin cansız bedeniyle karşılaştı.



20'li yaşlarda olduğu belirlenen gencin cesedi, otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

