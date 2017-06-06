Metrobüste şoföre silah çekti

İstanbul Küçükçekmece'de metrobüste şoförle tartışan şahıs, silahına davrandı.
İstanbul Küçükçekmece'de metrobüste şoförle tartışan şahıs, silahına davrandı. Araya diğer yolcular girerken, bir yolcu da o anları cep telefonu ile kaydetti. Görüntülerde, vatandaşların adamın elinden silahı alma çabası ve yolcuların panikle metrobüsten inmeye çalışması görülüyor.
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