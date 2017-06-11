Metrobüsler kafa kafaya çarpıştı: 3'ü ağır 29 yaralı

Kadıköy Söğütlüçeşme metrobüs durağında iki metrobüsün kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3'ü ağır 29 kişi yaralandı.

Kadıköy Söğütlüçeşme metrobüs durağında iki metrobüsün kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3'ü ağır 29 kişi yaralandı.

Kaza, Kadıköy Söğütlüçeşme metrobüs son durağında 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, son durağa yolcu indirmek için yanaşan bir metrobüs ile buradan yolcu alarak hareket eden başka bir metrobüs, son duraktaki virajı alamayarak kafa kafaya çarpıştı. Kazada 3'ü ağır olmak üzere 29 kişi yaralandı. Kazada metrobüs sürücülerinden biri araç içerisinde sıkıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulansla çevredeki hastanelere kaldırılırken itfaiye ekipleri araçta sıkışan sürücüyü kurtarmak için uzun süre çaba sarf etti. Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından sıkışan sürücü yerinden çıkarılarak hastaneye kaldırılırken olaya ilişkin incelme başlatıldı.

Öte yandan kaza nedeniyle metrobüs seferleri bir süre durdu. Vatandaşlar metrobüslerden inip yürüyerek duraklara ulaşmaya çalıştı. Yapılan çalışmaların ardından kaza yapan araçlar çekilirken, seferler normale döndü.

(Mustafa Esen / İHA)