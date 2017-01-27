Metrobüs yolunda kaza: 1 yaralı

İstanbul Küçükçekmece'de metrobüs, metrobüs yoluna giren bir kişiye çarptı. Kazada yaralanan şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Küçükçekmece'de metrobüs, metrobüs yoluna giren bir kişiye çarptı. Kazada yaralanan şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Küçükçekmece metrobüs durağı yakınında metrobüs, yola atlayan bir kişiye çarptı. Çarpma sonucu şahıs yaralandı. Olay yerine ambulans çağrılırken, uzun metrobüs kuyrukları oluştu. Sağlık ekipleri şahsı hastaneye kaldırırken, bazı vatandaşlar metrobüsten inerek yürüdü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

