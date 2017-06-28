Metrobüs yolunda ilginç görüntü

İstanbul Sefaköy'de kaza sonrası girdiği metrobüs yolunda terk edilen otomobil ilginç bir görüntü oluşturdu.
İstanbul Sefaköy'de kaza sonrası girdiği metrobüs yolunda terk edilen otomobil ilginç bir görüntü oluşturdu. İstanbul Sefaköy'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bariyerleri aşarak metrobüs yoluna girdi. Otomobil, yoldan geçen bir metrobüse çarpmaktan son anda kurtuldu. İddiaya göre, kazayı yara almadan atlatan aracın sürücüsü çekici çağırmak için otomobilinden ayrıldı. Metrobüs yolunda terk edilen hasarlı aracı görenler meraklı gözlerle aracı izledi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (Volkan Kayalar/İHA)
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